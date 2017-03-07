В Дубай — вместе с Samsung Galaxy S7 edge!

Samsung Galaxy S7 edge дарит девушкам возможность выиграть незабываемую поездку в Дубай.

С наступлением марта Samsung Galaxy S7 edge спешит подарить представительницам прекрасной половины весеннее настроение. Когда за окном теплая, солнечная погода, непременно хочется куда-нибудь выбраться. Это может быть приятная прогулка в парке, уикенд за городом или активная тусовка с друзьями. Но всегда и в любых обстоятельствах мы берем с собой своего «спутника жизни» — любимый смартфон, который позволяет оставаться на связи с родными и друзьями, а также запечатлеть лучшие моменты своего досуга.

Почему бы не поделиться простыми радостями жизни, испытанными вместе с Galaxy S7 edge/S7?

Samsung Galaxy S7 edge предлагает принять участие в увлекательном онлайн-конкурсе, главный приз в котором — это поездка в Дубай с насыщенной развлекательной программой! Участницы могут в период с 1 по 24 марта сделать фотоснимок, где в кадре присутствует смартфон Galaxy S7 edge/S7, и разместить его у себя на странице социальной сети под хэштегом #DubaiGalaxykz. При этом одно из условий — сделать свой профиль общедоступным.

Победительница — автор лучшего фото — будет выбрана членами жюри. Результаты конкурса будут объявлены 27 марта.

Гран-при: уникальное приключение — несколько дней счастья в Дубае! Перелет туда и обратно бизнес-классом вместе с профессиональным фотографом, проживание в самом высоком небоскребе в мире — Бурдж-Халифе, прогулки на яхте, захватывающие экскурсии и ежедневные фотосессии...

Ну что, поехали?

О продукте

Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge оснащены камерой, которая позволяет делать снимки практически в полной темноте. Благодаря технологии двойного пикселя (Dual pixel), более яркой цветопередаче, широкой диафрагме объектива (F1.7) и увеличенному размеру пикселей, камера имеет точную и быструю автофокусировку даже в условиях низкой освещенности. Новый режим съемки Motion Panorama («Панорама движения») оживляет традиционные панорамные фотографии, полностью погружая пользователя в происходящее на экране.

Galaxy S7 с экраном 5,1 дюйма и Galaxy S7 edge с изогнутым с обеих сторон экраном 5,5 дюйма Quad HD Super AMOLED обладают защищенным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 4, создающим эффект погружения в контент, стильным дизайном и прочной конструкцией с эргономичными изгибами для удобного захвата.

Наряду с изысканным дизайном, Galaxy S7 edge и Galaxy S7 имеют повышенную функциональность, благодаря защите от пыли и воды по стандарту IP68, причем без дополнительных заглушек или приспособлений.

Смартфоны также оснащены технологиями быстрой проводной и беспроводной зарядки. Чтобы зарядить полностью разряженный Samsung Galaxy S7, понадобится всего 90 минут.