Сотовые операторы Таджикистана прекратили прием платежей за связь через терминалы

Это повлекло образование огромных очередей у центров компаний мобильной связи.

В Таджикистане мобильные операторы перестали принимать платежи за услуги связи через терминалы. 90% устройств в стране не работают из-за решения антимонопольного агентства Таджикистана от 20 февраля, согласно которому запрещается взимание комиссии в размере 3% за платежи через терминалы, передает Digital Report. Прекращение приема оплаты услуг через платежные устройства повлекло образование огромных очередей у центров компаний мобильной связи.

Как отмечают владельцы терминалов, они работают себе в убыток, так как нужно заплатить за аренду, электричество и техническое обслуживание устройств. В Таджикистане всего установлено около 4 тыс. терминалов для оплаты услуг мобильной связи, коммунальных услуг и других платежей. Нацбанк республики в прошлом году ввел лицензирование этой деятельности, а буквально неделю назад Антимонопольное агентство Таджикистана запретило взимание комиссии за платежи через терминалы.

Ранее сообщалось, что в Армении телекоммуникационная компания Beeline-Армения также приостановила возможность оплаты услуг через платежные терминалы Telcell, Idram и EasyPay по причине отсутствия единой комиссионной политики со стороны их владельцев.