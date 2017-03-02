84 столичные школы будут оснащены системой Smart-школа

В конечном итоге управление образования получит общий продукт, который оно будет централизовано контролировать.

Проект «Smart-школа» для обеспечения безопасности и автоматизации школьных процессов планируется до конца 2017 года внедрить в 22 столичных школах. До конца 2018 года данной системой будут охвачены 84 школы Астаны. Об этом сообщили заместитель руководителя управления образования Астаны Ануар Жангозин и главный менеджер АО «Astana Innovations» Нурбек Жетписов, передает Strategy2050.kz.

«Сейчас у нас в некоторых школах города есть уже система турникет, система видеонаблюдения и наша задача сейчас — дооснастить оставшиеся школы и сделать общую централизованную систему по контролю и обеспечению доступа к школам», — сказал А. Жангозин.

Он отметил, что в рамках этого функционала предусматривается, что каждый ученик будет обеспечен карточкой: «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы эта карточка была привязана к проезду в общественном транспорте и с этой же карточкой ученик смог заходить через турникет в школу».

Также А. Жангозин сообщил, что школы буду обеспечены видеонаблюдением всех критических зон, а также единой электронной библиотекой.

«В рамках безопасности будет обеспечение видеонаблюдением всех критических зон в школе. Также для эффективности работы школы будет обеспечение единой электронной библиотеки, это не только электронные учебники. Сейчас стоит задача по проведению внутренней инвентаризации библиотечных фондов всех школ, создав единую электронную систему учета всех библиотечных ресурсов с централизацией на уровне управления образования. Это делается для удобства, чтобы мы могли централизовано отслеживать движение книг, того, как ведется закуп, как выдаются книги и т.д.», — сообщил А. Жангозин.

Следующий функционал, как отметил представитель управления образования, это единая электронная бухгалтерия.

«Единая электронная бухгалтерия будет объединять все школы. Здесь важно видеть общую картину по всем школам, какие есть ресурсы, как все тратится, как распределяется и т.д.», — отметил А. Жангозин.

Также он сообщил, что дополнительной функцией будут СМС-уведомления для родителей, но на платной основе.

«При желании родителям будет предоставлена услуга СМС-уведомлений. Они будут получать СМС о том, в какое время вошел и вышел их ребенок в школу. Но это все за дополнительную плату, если они пожелают. На данный момент в школах, где данная услуга предоставляется, порядка 30% родителей ею пользуются», — сказал А. Жангозин.

По словам представителя «Astana Innovations», со своей стороны они изучили предыдущий опыт внедрения в 20 школах, а также пересмотрели некоторые модули. Фундаментом сделали обеспечение безопасности, системы контроля управления доступом и видеонаблюдение, добавили такие функционалы как онлайн-бухгалтерия и автоматический метод оценки учебного процесса.

Отмечается, что в конечном итоге управление образования получит общий продукт, который оно будет централизовано контролировать.