В Казахстане определены основные направления развития IT-систем в образовании

Речь идет о полной автоматизации и переходе на безбумажную отчетность.

В Астане прошло заседание правительства РК под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором рассматривались основные направления развития IT-систем в образовании, передает Primeminister.kz.

Министр образования и науки РК Е. Сагадиев доложил, что на сегодняшний день существует 73 информационные системы. Все они будут передавать данные в 4 платформы.

Первая — НОБД (национальная образовательная база данных) — это вся административная информация по системе образования, вторая — электронный дневник (текущая успеваемость, академическая информация школ и ТиПО). Третья — облачная бухгалтерия (единая бухгалтерия всех организаций образования по стране) и ЕСУВО — информационная система ВУЗов.

Все 73 системы будут поставлять информацию в 4 платформы, и эти 4 платформы между собой будут обмениваться информацией. Отмечается, что это даст полную автоматизацию, при которой можно будет видеть оценки, домашние работы каждого ребенка, поурочные планы учителя. В дальнейшем будет легче планировать контингент детей, дефицит ученических мест, карты строительства школ. Все будет выходить из единой информационной системы. Учителя смогут получить онлайн контроль классов, полный переход на безбумажную отчетность — информация больше не будет дублироваться. Родителям это даст возможность видеть оценки, посещаемость, домашние задания и прогресс ребенка в онлайн режиме.

«Для внедрения указанных платформ требуется повысить скорость интернета в школах и централизовать для них оплату связи в едином органе, а также закрепить ответственность за обеспечение информационной безопасности», — отметил Е. Сагадиев.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.