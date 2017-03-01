Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором HPE

Согласно подписанному соглашению, компания Marvel получила право на поставку полного ассортимента решений Hewlett Packard Enterprise, включая серверы, СХД, сетевое оборудование и ПО на территорию Казахстана и Киргизии.

Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, продолжает расширять ассортимент предлагаемых партнерам продуктов — компания заключила дистрибьюторское соглашение с Hewlett Packard Enterprise (HPE), мировым лидером рынка информационных технологий. Согласно подписанному соглашению, Marvel получил право на поставку полного ассортимента решений HPE, включая серверы, СХД, сетевое оборудование и ПО на территорию Казахстана и Киргизии.

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) — ведущий мировой поставщик продуктов, решений и услуг для корпоративных заказчиков и конечных пользователей на рынке высоких технологий. Компания HPE работает в трех направлениях — Enterprise (серверы, СХД, сетевое оборудование, консалтинг и поддержка), Сервисы, Программное обеспечение и финансовые сервисы. Отличительная особенность HPE — в предоставлении высококачественных продуктов, консультационных и сервисных услуг в одном пакете.

«В рамках стратегии расширения бизнеса мы заключили дистрибьюторское соглашение с компанией Marvel Kazakhstan. В связи с чем, надеемся, что благодаря сильным позициям присутствия Марвела, а также привлекательной партнерской программе и совместно спланированной маркетинговой стратегии, мы сможем расширить и укрепить позиции на ИТ-рынке», — прокомментировала Дана Алтыбаева, генеральный менеджер представительства Hewlett Packard Enterprise (HPE) в Казахстане.

«Marvel Kazakhstan сделал выбор в пользу сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise, основываясь на передовом опыте и технологиях мирового поставщика ИТ-решений. HPE предлагает актуальные программные продукты в сфере управления ИТ, которые будут интересны нашему рынку и партнерам в канале продаж. Очень важно, что вендор защищает партнерские инвестиции на ранних этапах сотрудничества в рамках партнерских программ. Для заказчиков также доступна русифицированная техническая поддержка продуктов, что является немаловажным фактором», — отмечает Руслан Бухарев, генеральный менеджер Марвел Казахстан.

«Статус официального дистрибьютора позволяет компании Marvel Kazakhstan осуществлять прямые поставки продуктов ведущего мирового ИТ-производителя в Казахстан, а также дает возможность предоставить доступ к программам поддержки вендора партнерам любого уровня — от больших предприятий до локальных стартапов. Ожидается, что благодаря сотрудничеству с дистрибьютором, HPE сможет активно продвигать свои решения на крупнейшем ИТ-рынке в странах СНГ. Технологии и сервисы компании помогают потребителям по всему миру сделать ИТ более эффективными, продуктивными и надежными», — говорит Константин Шляхов, Старший вице-президент компании Марвел-Дистрибуция.

Уточнить текущее состояние склада и актуальные цены, а также самостоятельно создать заказ можно в системе электронного взаимодействия с клиентами Marvel B2B.