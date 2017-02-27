У каждого гражданина Казахстана будет электронный паспорт здоровья

Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу «одного окна».

С 1 января 2018 года все медицинские записи, начиная с рождения, будут храниться в электронном паспорте. Об этом на пресс-конференции в правительстве РК сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Primeminister.kz.

Министр отметил, что в целях реализации поручений Главы государства по обеспечению необходимой информатизации здравоохранения, ведомством реализуется ряд инвестиционных проектов по переходу на новые информационные технологии.

В частности, проводится работа по созданию единой интеграционной платформы, в которой у каждого гражданина будет создан свой электронный паспорт здоровья, а у каждого медицинского работника — личный кабинет. Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу «одного окна». В результате, пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах, которых лечит, что позволит проводить консультации удаленно. Это, по словам Е. Биртанова, приведет к изменению отношений между пациентами и медицинским персоналом.

Также поэтапно будут внедряться самостоятельная онлайн-запись пациентов на прием к медицинским работникам, консультирование в режиме реального времени и наблюдение пациентов с использованием IT-технологий. Будут разработаны интернет- и мобильное приложения для записи и прикрепления к поликлиникам.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.