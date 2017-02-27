Перспективы Digital CASA: Кыргызстан станет цифровым хабом к 2024 году

В 2018 году планируется запуск регионального проекта Digital CASA по созданию трансграничной телекоммуникационной сети.

В 2018 году планируется запуск регионального проекта Digital CASA по созданию трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб. Эксперты в один голос заявляют о том, что этот проект сможет превратить географические недостатки в цифровое преимущество Кыргызстана и позволит стране занять лидирующие позиции в этой области, передает Digital Report.

В эпоху зарождения ИКТ-сектора в Центрально-Азиатском регионе Кыргызстан занимал лидирующие позиции. Многие эксперты прочили стране большое будущее, а соседи брали с Кыргызстана пример. Однако буквально за несколько лет позиции игроков рынка изменились настолько, что Кыргызстан стал чуть ли не самой отстающей страной в регионе, которой сейчас приходится начинать свое становление буквально с начала. Согласно рейтингу развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за 2016 год, опубликованному Международным союзом электросвязи (МСЭ), из 175 стран Кыргызстан занимает 113 место, уступая почти всем странам постсоветского пространства. Даже соседний Казахстан, и тот с огромным отрывом расположился на 52 месте.

Но даже если отойти от данных рейтинга, то можно увидеть, насколько уязвимо интернет-пространство Кыргызстана. Летом прошлого года казахстанские операторы связи, осуществляющие транзит российского интернета, заявили о том, что намерены поднять для Кыргызстана цены втрое. Кыргызские провайдеры не на шутку запаниковали, поскольку перед ними стоял выбор: либо согласиться с новыми запредельно высокими ценами, либо остаться без интернета вовсе. А все потому, что иного пути транзита интернета, кроме как через Казахстан, у Кыргызстана нет. Около трех месяцев кыргызские операторы связи совместно с государственными ведомствами проводили переговоры и наконец-таки добились возвращения прежних цен. Однако некоторые из кыргызских телекомов, пытаясь найти рациональное решение, все-таки потеряли крупных клиентов и понесли убытки. Как отмечают игроки рынка, это уже не первый раз, когда казахстанские провайдеры намереваются повысить цены для Кыргызстана. И ведь ничто не мешает им делать это снова и снова, пока у Кыргызстана связаны руки.

После разрешения ситуации с казахстанскими провайдерами интернет-сообщество Кыргызстана стало активно налаживать связи с Китаем, дабы получить альтернативные пути доступа к Сети. И если раньше китайские соседи не были заинтересованы в сотрудничестве и соглашались на транзит трафика за $80–100 за Мб/с, то сейчас решили наладить мосты с Кыргызстаном по большей части для того, чтобы иметь транзитный путь в Узбекистан. Теперь кыргызы смогут получить китайский нефильтрованный интернет по приблизительно такой же цене, по которой покупают у Казахстана — около $15. Будет ли стоимость выгодно ниже или все-таки выше казахстанского транзита, пока неясно, как и то, насколько качественную связь будет поставлять Китай. Тем не менее у Кыргызстана появится альтернатива, которая позволит стране немного укрепить свои позиции.

В декабре 2016 года Координационный совет по макроэкономической и инвестиционной политике при правительстве Кыргыхстана утвердил концепцию предлагаемого проекта «Цифровая CASA — Кыргызстан». Digital CASA ­­— это программа группы Всемирного банка по созданию региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к интернету стран Центральной Азии и части стран Южной Азии. Проект позволит странам региона стать независимыми от России при подключении к международным каналам интернета. «Программа нацелена на реализацию регионального трансграничного подхода к улучшению связанности широкополосным интернетом в странах Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, и частях Южной Азии посредством катализации частных инвестиций в инфраструктуру и модернизацию соответствующей политики и нормативной базы», — поясняет представитель ГИИП Асомиддин Атоев.

На национальном уровне проект предоставит надежные и экономичные интернет-услуги для граждан, свяжет бизнес с глобальной цифровой экономикой и катализирует инновации в области предоставления государственных услуг.

«У Всемирного банка был опыт в реализации подобной программы в Африке и странах Карибского бассейна. У некоторых стран тоже была аналогичная проблема — зависимость от одного транзитного маршрута, однако после внедрения подобного проекта, там появились альтернативные пути, которые в свою очередь обеспечили резкое снижение стоимости интернета и поспособствовали его доступности для населения. Как показала ситуация летом прошлого года, Кыргызстан очень сильно зависит от одного маршрута, который проходит через Казахстан. Проект Digital CASA поможет изменить ситуацию», — считает ИКТ-консультант Всемирного банка Уран Эсенгелдиев.

Основная идея проекта в том, чтобы превратить азиатский регион в коммуникационный узел, который сделает страны региона более экономически и технологически независимыми, что усилит поток частных инвестиций в инфраструктурные и сопутствующие проекты. «Участвуя в этом проекте, мы сможем выйти на магистральные сети не только Казахстана, но и получать интернет через другие пути. У нас нет выхода к морю, но благодаря проекту мы сможем через Афганистан выйти на Индию, которая, в свою очередь, выведет нас на подводные кабели связи», — пояснил заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи КР Мирлан Омуралиев.

По мнению ИКТ-экспертов, Кыргызстан сможет сыграть в этом проекте ключевую роль и стать транзитным центром передачи данных, тем самым превратив свои географические недостатки в цифровое преимущество.

«Преимуществом Кыргызстана является его расположение в центре региона. Да, сейчас это географически изолированная страна, но это может стать и ее преимуществом в киберпространстве. Во-первых, Кыргызстан уже выступает транзитной страной для Таджикистана и Узбекистана, а также для стран, не являющимися соседними, — для Афганистана. Во-вторых, у Кыргызстана уже есть несколько трансграничных стыков с Китаем. Digital CASA будет способствовать расширению этой инфраструктуры, а также развитию новой», — считает Асомиддин Атоев.

Для создания телекоммуникационной инфраструктуры, а также для реализации проекта Digital CASA Всемирный банк выделит Кыргызстану сумму в размере $20 млн. Часть из этих средств будут предоставлена в качестве кредита, остальное — грантовые средства. Денежные средства Кыргызстан сможет получить осенью 2017 года, когда будет утверждена финальная версия концепции проекта.

Однако некоторые эксперты считают, что этих средств будет недостаточно, чтобы реализовать такую масштабную программу. «Если мы хотим стать транзитной страной, то наши телекоммуникационные магистрали должны соответствовать международным стандартам. У нас есть построенные линии, но их соответствие стандартам нужно проверять. Кроме того, строительство ВОЛС в горных условиях — это довольно дорогостоящая вещь. Поэтому этих средств хватит только для запуска проекта, для первого его толчка», — считает ИКТ-эксперт Байыш Нурматов.

Он также выразил мнение о том, что технических проблем на пути к реализации программы нет. Гораздо важнее сейчас выстраивать межгосударственные отношения, которые играют ключевую роль в реализации проекта Digital CASA. «Сейчас важно выстраивать отношения с соседними государствами, вырабатывать общие соглашения о сотрудничестве, чтобы все понимали, что мы будем общим информационным узлом. Если договоренности не будут достигнуты с какой-то из стран, то она может перекрыть каналы передачи интернет-трафика, что повлечет за собой определенные последствия», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на явные преимущества запуска Digital CASA, ожидать каких-то видимых результатов пока рано. Старт проекта состоится не раньше конца 2017 года, а его реализация займет несколько лет. Работы будут вестись в несколько этапов, которые включают в себя построение оптоволоконной инфраструктуры, организацию центров хранения данных, развитие цифрового правительства и инноваций и создание благоприятной ИКТ-среды в целом. Немаловажную роль в этом играет сектор ИТ-образования.

«На сегодняшний день Фонд Сороса помогает реализации Digital CASA. Мы запустили проект ИТ-академия в 2016 году, а в 2017 будут запущены еще 4 академии — 3 в регионах и еще одна в Бишкеке. Итого в Кыргызстане будут действовать 5 ИТ-академий, нацеленных на подготовку ИТ-специалистов на базе профессионального образования. То есть не нужно очень долго учиться в вузах, специалистов будут готовить за 1-2 года», — пояснила менеджер программы «Свобода информации» Фонда «Сорос-Кыргызстан» Лира Самыкбаева.

Она также отметила, что для реализации регионального проекта Кыргызстану необходима разработка соответствующей правовой базы. «У нас до сих пор цифровые документы не имеют силы. Работники медицины, таможенных служб и многие другие государственные служащие все еще используют только бумажные документы. Нормативная база не готова, нужно подключать очень сильных юристов, которые бы серьезно занялись этим вопросом», — подчеркнула Лира Самыкбаева.

Сейчас концепция проекта Digital CASA проходит этапы согласования, которое продлится до конца осени этого года. Непосредственная реализация его планируется с начала 2018 года. По словам экспертов, первый этап реализации займет 2-3 года, на прокладку ВОЛС уйдет 5-6 лет. Результаты этой региональной программы для Кыргызстана и других участников станут ощутимы минимум через 5 лет. Несмотря на то, что ждать придется долго, как сулят эксперты, ожидания будут оправданы. Итогом проекта Digital CASA станет наличие качественной оптико-волоконной связи, дешевый интернет и стремительный рост экономики страны. Но самое главное — Кыргызстан наконец-то перестанет быть зависимым от соседей и сможет активно развивать ИКТ-сектор, который позволит выйти стране на новый уровень развития.