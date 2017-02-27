Доступ к высокоскоростному интернету получат более 2 млн сельчан

МИК РК проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан».

В ближайшие три года будет реализовываться проект по покрытию волоконно-оптическими линиями около 1300 сел, что откроет доступ к высокоскоростному интернету для более 2 млн казахстанцев, проживающих в сельской местности. Об этом на пресс-конференции в правительстве РК сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Primeminister.kz.

По его словам, сейчас министерство информации и коммуникаций активно проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан». Проект программы ведомство планирует внести в правительство уже в мае текущего года.

«Президентом в рамках второго приоритета — кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды — поручено максимально оптимизировать и полностью перевести в электронный формат государственные услуги, сократить сроки и перечень документов. Эту работу мы будем вести в рамках государственной корпорации „Правительство для граждан“», — сказал Д.Абаев.

Так, в течение 2017 года министерство совместно с госорганами будет максимально передавать госуслуги в данную корпорацию. До конца текущего года планируется увеличить долю оказываемых услуг через корпорацию до 85%. Для широкого охвата населения госуслугами в первом квартале планируется запуск пилотного проекта по оказанию государственных услуг через сельские отделения Казпочты, которых в стране более 2 тысяч.

В рамках проекта будет увеличиваться число спецЦОНов. Министр отметил, что они будут открываться в первую очередь в тех городах, в которых таковых еще нет.

Кроме того, министр отметил, что после завершения международной выставки «ЭКСПО-2017» один из ее объектов планируется использовать для создания международного технопарка IT-стартапов. В него будут привлекаться предприниматели и инвесторы со всего мира.