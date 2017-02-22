Мининфоком Казахстана разрабатывает механизм регистрации IMEI-кодов телефонов

Заносить «серые» аппараты в черный список начнут с 1 июля 2017 года.

В Казахстане Мининфоком начал работу по созданию механизма регистрации мобильных телефонов по IMEI-кодам. По поправкам, принятым в закон «О связи» в декабре 2016 года, заносить в черный список «серые» аппараты начнут в республике с 1 июля 2017 года, предает Digital Report.

Глава ведомства Даурен Абаев на своей персональной странице в Facebook заверил общественность в том, что рядовые граждане не ощутят неудобств от нововведения. Процедура регистрации мобильных телефонов по IMEI-кодам будет разработана с учетом международного опыта, подчеркнул он. Кроме того, министр уверен, что блокировка похищенных телефонов по создаваемой базе поможет свести к нулю «мобильное» воровство, статистика по которому грустная — из 60 тысяч украденных мобильных аппаратов правоохранительные органы возвращают ежегодно лишь 5%.

Первый этап разработки посвящен созданию правил для регистрации мобильных телефонов по IMEI-кодам. Над этим работают представители министерства информации и коммуникаций, МВД, КНБ, операторов сотовой связи и РГП «Государственная техническая служба». Председатель комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК Адил Кожихов также рассказал, как строится процесс работы: «Сейчас, на первом этапе речь идет только о создании общей базы „серых“ телефонов, то есть украденных. Они с 1 июля 2017 года не будут обслуживаться в сетях всех операторов связи. Пока речь не идет о том, чтобы регистрировать все мобильные телефоны в стране. Возможно, это будет рассматриваться позже. Чтобы вы понимали, правила еще окончательно не написаны, есть время на их разработку и обсуждение, мы планируем к маю эту работу закончить. Обязательно проведем разъяснительную работу заблаговременно. Мы сразу говорим о том, что физического участия граждан не предполагается, это очень важный момент».

Руководитель отдела коммуникаций «Кселл» Наталья Еськова уверена, что операторы также подключатся со временем к работе: «Сейчас обсуждается несколько сценариев самой процедуры, но в любом случае операторы сотовой связи будут одними из основных участников этого процесса».

Специалисты считают, что все вопросы по технической части создания базы будут решаться просто. По сути, необходимо будет только объединить реестры IMEI-кодов, которые сейчас есть у мобильных операторов. Для примера, у Altel и Теле2 в перечне значится более 10 тысяч устройств (телефоны и модемы 4G), у «Kселл» — менее 5 тысяч аппаратов, Beeline Казахстан в период с апреля по декабрь 2016 года приостановила работу более 3 тысяч абонентских аппаратов по IMEI-кодам.

После создания базы краденых телефонов скорее всего ведомство займется разработкой общеказахстанского реестра IMEI-кодов всех аппаратов. Его внедрить будет намного сложней, так как число абонентов трех крупнейших операторов мобильной связи на начало 2017 года превысило 27 млн. Многие граждане имеют несколько телефонов, а также используют аппараты с двумя сим-картами, у которых отдельный IMEI-код под каждую симку.

Ранее сообщалось, что в рамках противодействия экстремизму в Казахстане принято решение блокировать с 1 июля 2017 года все незарегистрированные в базе IMEI-кодов телефоны. Как видно, в первую очередь, регулятор решил отработать методику по блокировке на краденых аппаратах и пока не озвучивает дальнейшие планы.