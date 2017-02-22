Международный фестиваль робототехники пройдет в Караганде

Заявки на участие принимаются до 1 марта.

В Караганде пройдет III Международный фестиваль робототехники «Roboland 2017», сообщили в акимате Карагандинской области. Фестиваль состоится 22-23 апреля. В программе фестиваля запланированы обучающие семинары и мастер-классы для детей, преподавателей, студентов, родителей по разнообразным направлениям робототехники, технического творчества, программирования и проектирования, передает Strategy2050.kz.

На фестивале можно будет узнать, как используют роботов в сфере образования, увидеть новинки на специально организованной выставке. Команды школьников, студентов колледжей, представителей образовательных центров будут состязаться в разных категориях, в том числе, например, в механическом сумо, соревнованиях квадрокоптеров и танцующих роботов, программировании ботов и создании виртуальной реальности, а также многих других. Возраст участников — 11-17 лет.

В управлении образования Карагандинской области отметили, что заявки на участие принимаются до 1 марта.