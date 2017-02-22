Казахстанские полицейские обзавелись POS-терминалами

Штрафы ПДД теперь можно будет оплатить на месте.

Инспекторов дорожно-патрульной полиции снабдили POS-терминалами. Имея при себе банковскую карту, водитель сможет на месте оплатить штраф за нарушение по только что выписанному протоколу, сообщает Patrul.kz.

Новшество уже действует на дорогах Алматинской области. Система оплаты штрафов на месте проста и схожа с расчетом пластиковой карточкой за товар, приобретенный в магазине. Карточка вставляется в POS-терминал, выбирается операция «Оплата административного штрафа», вводится сумма штрафа и номер адмпротокола. После этого терминал запрашивает pin-код, который владелец карты вводит самостоятельно. POS-терминал соединяется с процессинговым центром, завершает операцию и выдает результат.

Аппарат тут же распечатывает два чека, в которых водитель расписывается: один остается на руках у нарушителя, а второй подшивается к административному протоколу. На них присутствуют надписи «Оплата адм. штрафа» и «Одобрено». В случае отрицательного ответа POS-терминал выводит на экран сообщение «Операция не выполнена» и распечатывает один чек, на котором имеется сообщение с причиной отказа и код ответа процессингового центра.