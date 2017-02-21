В МИР РК подготовили пошаговый план действий по внедрению элементов Индустрии 4.0

В этом году по итогам анализа будут отобраны 7-10 пилотных предприятий для внедрения передовых цифровых технологий.

Министерством по инвестициям и развитию РК подготовлен пошаговый план действий по внедрению элементов Индустрии 4.0 на текущий и последующие годы. Об этом на заседании Коллегии министерства сообщил глава ведомства Женис Касымбек, передает Strategy2050.kz.

Как заявил министр, в декабре 2017 года будет принят комплексный план по технологической модернизации базовых секторов до 2025 года.

«Индустрия 4.0 для Казахстана представляет не только вызовы, но и дополнительные возможности, благодаря которым мы можем снизить влияние таких объективных факторов, как малый внутренний рынок, расстояния при отсутствии выхода к морским торговым путям, дефицит квалифицированной рабочей силы и другое», — сказал Ж. Касымбек.

В этом году по итогам анализа будут отобраны 7-10 пилотных предприятий для внедрения передовых цифровых технологий с целью достижения демонстрационного эффекта.

«Данные предприятия будут играть роль модельных цифровых фабрик, образцом для других предприятий. Работа по пилотным проектам будет продолжена», — отметил министр.

На заседании также было отмечено, что в рамках карты индустриализации в прошлом году введено 130 проектов на сумму 878 млрд тенге с созданием 10 тыс. постоянных рабочих мест. В 2017 же году планируется ввести более 100 проектов на сумму 700 млрд тенге. При этом будет создано дополнительно около 10 тысяч постоянных рабочих мест.

«Благодаря проводимой политике индустриализации производство в обрабатывающей промышленности, несмотря на кризис, выросло на 0,7% за счет роста в цветной металлургии (на 8,5%), черной металлургии (на 3,3%), фармацевтике (на 2,5%)», -подчеркнул министр.