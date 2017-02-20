Алматы планирует сотрудничество с сингапурскими компаниями в сфере «Smart city»

Бауыржан Байбек и посол Сингапура осудили перспективы сотрудничества в реализации программы развития города «Алматы-2020».

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с послом Республики Сингапур в Казахстане Зулкифли Бахарудином. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает Strategy2050.kz.

Аким города отметил, что Алматы интересен опыт Сингапура в области привлечения инвестиций, развития сектора финансовых услуг и туристического кластера. Послу Сингапура был представлен потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий», а также перспективы сотрудничества в реализации программы развития города «Алматы-2020».

«Это мой не первый визит в Алматы, и я вижу, что город непрерывно развивается. Думаю, что большой интерес для сингапурских компаний заключается в сотрудничестве по проектам, реализуемым именно в сфере „Smart city“, поскольку мы обладаем хорошим опытом в данном направлении», — сказал З. Бахарудин.

Посол Республики Сингапур высказал предложение организовать делегацию бизнесменов для приезда в РК с целью обсуждения конкретных проектов.

Отметим, что за 2016 год товарооборот между городом Алматы и Сингапуром составил 21,4 млн долл. По состоянию на февраль 2017 года в городе зарегистрировано 58 совместных и 23 сингапурских предприятий.