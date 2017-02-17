Кабинеты робототехники откроют в школах Астаны

Средства будут выделены из местного бюджета.

Кабинеты робототехники откроют 42 школы Астаны. Об этом сообщил столичный градоначальник Асет Исекешев на отчетной встрече с населением, передает Kazpravda.kz.

«В послании Глава государства дал поручение акимам обратить внимание на внедрение новых инновационных технологий в образовательный процесс. Поэтому в этом году мы оснастим 42 школы кабинетами робототехники (168 млн тенге) на средства, выделенные из местного бюджета», — рассказал аким Астаны Асет Исекешев.

Подобный кабинет появится и в политехническом колледже для студентов, которые будут обучаться по специальности «Мехотроника». Специальность планируется открыть уже в этом году.

В рамках реализации инновационного проекта «Умная школа» начинается внедрение ряда проектов, направленных на решение безопасности ребенка, системы мониторинга, электронный дневник и ряд других. В одном из проектов принимают участие ученики 4 —11 классов. Специальная программа позволяет отследить динамику успешности и скорректировать программу образования каждого школьника.

«Важная работа, которую мы будем проводить в этом году, — это работа по обеспечению создания внутренней сети WiFi, интернета в каждом кабинете, во всех школах», — подчеркнул аким.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.