Минздрав презентовал платформу интероперабельности представителям ИТ-компаний

Она позволит интегрировать существующие информационные системы МЗ РК с внешними медицинскими системами.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с представителями ИТ-компаний по вопросам дальнейшего развития информатизации здравоохранения в РК. Министр подчеркнул необходимость реализации поручений Президента, озвученных в послании, по дальнейшей цифровизации здравоохранения, передает Strategy2050.kz.

На встрече был презентован проект по внедрению платформы интероперабельности, позволяющей интегрировать существующие информационные системы МЗ РК с внешними медицинскими системами, ввести электронный паспорт здоровья населения и сформировать личный кабинет врача.

В ходе заседания бизнес-сообществом были подняты актуальные вопросы по сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства и сервисной модели информатизации здравоохранения, изменениям в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующих деятельность в сфере информатизации здравоохранения.

В ближайшие время, как уведомили в Минздраве, будет создан экспертный совет из числа сотрудников МЗ РК, РЦЭЗ и заинтересованных ИТ-компаний для взаимодействия и обмена предложениями в актуальные сроки. Также министр поручил провести презентацию платформы интероперабельности всем разработчикам медицинских информационных систем для консультаций и выявления недоработок для дальнейшей интеграции с системами министерства.