Компания-разработчик системы «Күнделік» будет зарабатывать на рекламе

Глава МОН РК сообщил, что казахстанские школы не будут заставлять отказываться от ведения бумажных журналов.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в кулуарах заседания правительства сообщил, что ведение и проверка электронного дневника «Күнделік» в школах будет бесплатной, но разработчикам системы дадут возможность зарабатывать на рекламе, передает Today.kz.

«Все учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажную отчетность. Сегодня мы работаем с министерством финансов, непосредственно с комитетом финансового контроля по выпуску совместного приказа или разъяснительного письма, где электронный дневник приравнивается к бумажной отчетности. После того как это письмо выйдет, ни один из органов, проверяющих финансовую отчетность, не имеет права запрашивать дополнительно к электронной отчетности бумажную», — сказал Ерлан Сагадиев.

При этом он отметил, что предложение министерства об отказе от бумажного ведения журнала не носит обязательный характер.

«Мы думаем, что учитель будет полностью освобожден от тяжести ведения бумажной отчетности. Если учителя не хотят внедрять — это их право. Их никто не будет заставлять. Сейчас частная компания на бесплатной основе внедряет. Я думаю, что они будут размещать какой-то объем рекламы, на этом будут зарабатывать», — добавил Сагадиев.

Ранее сообщалось, что перешедшие на онлайн-систему «Kүнделік» казахстанские школы уже к весне 2017 года могут отказаться от ведения бумажного журнала.