Записаться на прием к врачу можно будет через мобильное приложение от Минздрава

У каждого гражданина будет свой личный кабинет, в котором будут указаны все данные.

Министерство здравоохранения РК разрабатывает мобильное приложение для пациентов в рамках внедрения обязательного медицинского страхования. Оно призвано помочь гражданам записаться на прием к врачу в удобное для него время. Об этом в ходе круглого стола в Астане рассказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой, передает Zakon.kz.

Развитие информатизации системы здравоохранения — это один из этапов ее совершенствования. Цель — улучшить качество обслуживания пациентов и медицины в целом. Устранение очередей посредством предварительной и удобной записи.

«Мы в нескольких регионах это внедрили, где можно записаться на прием как по телефону, так и по интернету, конечно можно зарегистрироваться и в регистратуре, там с вами проговорят удобное либо свободное время врача, чтобы пациент пришел, выбрал время и ему было удобно, — пояснил позицию министерства Цой. — Сейчас мы еще хотим создать мобильное приложение, чтобы удобно было. В том числе создается электронный паспорт здоровья. У каждого гражданина на выходе будет свой личный кабинет, в котором будут указаны все данные по нему (группа крови, аллергические реакции, прививки и т.д.), для того, чтобы он мог эти данные запросить в любой точке мира имея доступ к интернету и информационному ресурсу».

Помимо этого, вице-министр еще раз обратил внимание на плюсы ОСМС и необходимость его внедрения. Так, по его словам, система страхования поможет гражданам осознать важность самостоятельной заботы о своем здоровье.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.