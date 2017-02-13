Казахстанский софт меняет традиционные представления о методах обучения в медицинских вузах

Компания Somnium представила программный продукт «3D-конструктор патологии «ВИРХОВ».

Компания Somnium представила программный продукт «3D-конструктор патологии «ВИРХОВ», который в интерактивном режиме демонстрирует патологические изменения в органах человека при различных заболеваниях и синдромах на основе современной 3D-графики. Преимущества данного продукта в том, что студент, не выходя из аудитории, может не только познакомиться и изучить патологические изменения человека, но и моделировать их дальнейшие изменения в режиме реального времени. Программа состоит из 10 модулей, включающих 134 заболевания и синдрома, а также набор из 19 органов, патологию которых можно моделировать самостоятельно.

«3D-конструктор патологии „ВИРХОВ“ является на сегодняшний день единственным решением в мире, которое позволяет студентам медицинских вузов и колледжей в интерактивном режиме самостоятельно или под контролем преподавателя моделировать в трехмерном пространстве патоморфологические изменения в органах человека при тех или иных заболеваниях. Результаты проведенного исследования „Использование 3D программы по патологической анатомии в учебном процессе“ показали, что программа является эффективным инструментом итогового контроля (зачетов, экзаменов). Благодаря возможности наглядной демонстрации изучаемого материала приложение эффективно для самоподготовки студентов к практическим занятиям и изучению патологии в игровом режиме. Использование приложения развивает самостоятельность и зрительную память, что позволяет лучше усваивать учебный материал», — отметил Арман Мукушов, директор Somnium.

В прошлом году Somnium выступила с докладом о продукте в Европейском конгрессе патологоанатомов в Германии и была включена в топ 40 решений по патологической анатомии из 4000 докладов и постеров. Компания также получила положительную рецензию от Henry P. Godfrey, доктора медицинских наук (PhD), профессора департамента патологии в New York Medical College, отметившего, что «...студенту, обладающему определенным набором знаний и умений по патологической анатомии, дается в руки инструмент в виде современных технологий компьютерной графики, который он может применить для закрепления изучаемого материала на практических занятиях и для выполнения самостоятельной работы без участия преподавателя».