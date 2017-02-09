Назарбаев поручил подготовить кадры для «Цифрового Казахстана»

Глава государства отметил невозможность реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» без соответствующих человеческих ресурсов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с министром образования и науки Ерланом Сагадиевым обсудил вопросы развития системы образования и реализации программы «Цифровой Казахстан» в частности. Президент подчеркнул важную роль системы образования и науки в реализации предстоящих реформ и послания народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность», передает Sputnik.

«Мы провели большую работу по подготовке кадров как внутри страны, так и в стенах зарубежных учебных заведений. Осуществляем переход на трехъязычное образование, цифровое обучение. Перед министерством образования и науки стоят большие задачи по дальнейшему развитию отрасли. Решение поставленных в послании задач, в том числе осуществление технологической модернизации, реализация государственной программы „Цифровой Казахстан“ станет невозможным без соответствующих человеческих ресурсов», — сказал президент Казахстана.

Сагадиев доложил главе государства о проводимых министерством реформах в части внедрения обновленного формата содержания образования, перехода на пятидневную учебную неделю, разработки базовых учебников.

В завершение Назарбаев отметил результаты осуществляемых преобразований в системе образования, акцентировав внимание на вопросах необходимости обеспечения их информационного сопровождения, а также реализации поставленных задач.

Основная цель государственной программы «Цифровой Казахстан» — повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана.

Реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан» будет проводиться в четырех ключевых направлениях:

— Создание «Цифрового шелкового пути» — это развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры

— Создание «креативного общества» — это развитие компетенций и навыков для цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей;

— Цифровые преобразования в отраслях экономики — это повсеместное внедрение цифровых технологий для повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики;

— Формирование «Проактивного цифрового правительства» — это усовершенствование системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы предоставления государственных услуг.

В результате реализации ГП «Цифровой Казахстан» ожидается, что доля сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%; производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%; цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей интернет увеличится до 78%; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах, увеличится до 80%.