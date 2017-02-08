Число абонентов сотовой связи в Таджикистане сократилось на 22%

В 2015 году услугами мобильных операторов пользовались 11,2 млн жителей страны, а в 2016 — 8,7 млн.

Таджикские операторы сотовой связи констатируют сокращение числа абонентов в 2016 году на 22%. Если в 2015 году услугами мобильных операторов пользовались 11,2 млн жителей страны, то в прошлом году численность абонентов составила 8,7 млн, передает Digital Report.

Отмечается также и снижение на 800 тыс. количества активных пользователей. Если на начало 2016 года таковых насчитывалось 5,2 млн, то уже на начало 2017 года зафиксировано чуть более 4,4 млн активных абонентов. По данным службы связи Таджикистана, на 400 тыс. за последний год сократилось и число пользователей интернета (с учетом мобильного доступа). На начало 2017 года в республике более 2,6 млн абонентов имеют доступ в интернет (в том числе мобильный)

Среди пяти операторов сотовой связи в республике лидером считается Tcell, его доля на рынке связи составляет 34,5% численности абонентов, у Мегафона («ТТ-Мобайл») — 26,4%, у «Вавилон Мобайл» — 20,9%, у Билайн («Таком») — 17,7% и у «ТК-мобайл» — 0,5%.

Причины снижения количества абонентов служба связи республики не называет. Ранее уже сообщалось о том, что в Таджикистане было отмечено повышение стоимости сотовыми операторами звонков за рубеж, а со стороны государства наблюдается усиление налогового давления на телекомы.