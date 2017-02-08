Проект госпрограммы «Цифровой Казахстан» презентуют в июне

Программа направлена на повышение качества жизни населения, цифровизацию отечественной экономики до 2020 года.

Цифровизация Казахстана — основа повышения качества жизни населения. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на заседании правительства РК. Он сообщил, что министерством подготовлен план мероприятий на ближайшие полгода, передает Strategy2050.kz.

«В июне текущего года мы планируем внести в правительство проект государственной программы „Цифровой Казахстан“. Программа направлена на повышение качества жизни населения, цифровизацию отечественной экономики до 2020 года. Планируется увеличить долю пользователей интернета до 80%, охватить цифровым вещанием 95% населения, повысить уровень цифровой грамотности граждан до 80%», — подчеркнул Д. Абаев.

Как отметил министр, в текущем году планируется увеличить количество предоставляемых через Госкорпорацию «Правительство для граждан» госуслуг до 80%: «Для этого будут организованы заседания межведомственной комиссии по отбору госуслуг».