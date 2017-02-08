У казахстанских школьников появится Wi-Fi

Планируется начать масштабный проект по обеспечению структурированной кабельной системой всех школ Казахстана.

Индивидуальные шкафчики для хранения учебников, WiFi в каждом классе, а также фонтаны с питьевой водой появятся в школах Казахстана. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев, выступая на заседании правительства 7 февраля, рассказал о наиболее крупных социально-значимых мероприятиях, запланированных на первое полугодие 2017 года, передает Sputnik.

«Важный вопрос — внутренняя сеть WiFi в каждом классе. Мы планируем начать масштабный проект по обеспечению структурированной кабельной системой всех школ Казахстана в сжатые сроки. Надеемся привлечь студентов для выполнения этой работы в рамках практики. Оборудование местным исполнительным органам надо купить, это недорого», — заключил Сагадиев.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министрам образования и внутренних дел «внимательно отработать» данные акимам поручения по финансированию.