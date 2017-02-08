В Казахстане состоится первый туристический хакатон

Его цель — создание новых технологических решений для эффективного управления процессами коммуникаций между путешественниками и поставщиками услуг.

18-19 февраля 2017 г. Sabre Corporation, поставщик решений и услуг в мировой индустрии туризма, совместно с бизнес-инкубатором MOST проведут первый в Казахстане туристический хакатон «Destination Hack: Almaty» на тему «Тревел инновации: коммуникация поставщика услуг и путешественника». Цель мероприятия — создание новых технологических решений для эффективного управления процессами коммуникаций между путешественниками и поставщиками услуг.

Хакатон должен стать той площадкой, которая позволит разработчикам-инноваторам презентовать свои технологические решения для отечественной туристической отрасли и получить возможность реализовать их на практике.

«Современные технологии полностью изменили ландшафт глобальной туристической индустрии. Туристы стали более мобильными, им уже не достаточно просто иметь возможность забронировать билет, не выпуская из рук свои смартфоны. Им нужен контроль, моментальное получение любых обновлений, связанных с поездкой. Им нужны более персонализированные услуги. И современные технические решения Sabre способны удовлетворить эти потребности. „Destination Hack: Almaty“ является ярким показателем возрастающего спроса в нашей стране на инновационные технологии для индустрии туризма. Компания Sabre не впервые организовывает подобные мероприятия. И везде, где бы они ни проводились, будь то Лондон или Сингапур, они имели огромный успех. Мы надеемся, что „Destination Hack: Almaty“ также будет успешным и внесет значимый вклад в развитие туризма Казахстана с точки зрения применения современных технологий», — заявил Павел Спицын, директор «Sabre Travel Network Central Asia».

Официальное открытие мероприятия состоится 18 февраля на площадке бизнес-инкубатора MOST.