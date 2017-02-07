Казахстанцы в 2016 году чаще всего покупали одежду, электронику и детские товары

86% казахстанцев пользовались сервисом OLX с мобильных устройств, преимущественно посредством мобильного приложения.

Аналитики OLX представили данные о работе портала по итогам 2016 года. Был зарегистрирован рост посещаемости площадки, а также увеличение числа новых объявлений и закрытых сделок.

За 2016 год на ресурсе зарегистрировалось 1,1 млн новых продавцов. Посещаемость OLX за год выросла на 20%. В сентябре аналитики OLX зафиксировали рекорд — более 2 млрд просмотров страниц сервиса с компьютеров и мобильных устройств. Чаще всего пользователи просматривали объявления о недвижимости и электронике. В конце года количество просмотров страниц превысило 2,4 млрд в месяц.

В 2016 году продавцы OLX опубликовали 17 млн новых объявлений, что в 2 раза больше, чем в 2015 году. Больше всего объявлений касалось одежды, обуви, товаров для красоты и здоровья (19% от общего числа предложений). На втором месте оказались электроника и бытовая техника (17%). На третьем месте среди предложений — объекты недвижимости для продажи и аренды (16%).

Четверть продаж произошло в Алматинской области. Много покупали также в Акмолинской (19% от всех закрытых сделок) и Карагандинской (12%) областях.

86% казахстанцев пользовались сервисом с мобильных устройств, преимущественно посредством мобильного приложения OLX: 13% посещений пришлось на мобильную версию сервиса, и 73% — на мобильное приложение. Количество скачиваний мобильного приложения OLX на конец 2016 года превысило 10 млн загрузок: Android — более 6,7 млн загрузок; iOS — больше 3,5 млн; WindowsPhone — 2170.