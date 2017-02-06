В медучреждениях Астаны вводится единая медицинская карта

С 1 февраля проект внедряется по всем медицинским учреждениям, что полностью освободит врачей от бумажного документооборота.

Вопрос улучшения здоровья астанчан был рассмотрен на совещании столичного акимата как один из самых приоритетных аспектов скорректированной программы развития города до 2020 года. В своем выступлении аким столицы Асет Исекешев обратил внимание на тот факт, что в этой программе планируется перейти к межсекторальной системе управления здоровьем населения, передает «Литер».

При этом столичный градоначальник напомнил, что Глава государства не раз говорил, что здоровье зависит от многих факторов: «Первое — здоровый образ жизни, развитие массового спорта. Второе — качественное питание. Третье — качественная питьевая вода. Четвертое — экология. Пятое — качество услуг в сфере здравоохранения».

По его словам, по всем этим направлениям необходимо разработать четкий план действий, которые между собой будут взаимосвязаны. Также аким Астаны поручил продолжить развитие в столице детского и массового спорта, при этом возводя в приоритет здоровый образ жизни всех жителей столицы.

А как отметил Эрик Байжунусов, руководитель управления здравоохранения Астаны, сегодня в столице ведется активная работа по улучшению здоровья жителей. Немало сделано в столице и по линии управления образования. По данным Эрика Байжунусова, установлена новая система принципа обслуживания школьников. Наряду с этим, по его данным, была создана единая электронная медицинская карта.

«Проект разработан вместе с Astana Innovations. Сейчас все работы завершены. С 1 февраля он внедряется по всем медицинским учреждениям, что полностью освободит врачей от бумажного документооборота. С этого времени во всех больницах и поликлиниках будет заполняться единая история болезни без поиска карточки в регистратурах и историй болезни в архивах», — рассказал он.

Как отметил под занавес совещания Асет Исекешев, на встрече было рассмотрено только пятое направление системы управления здоровьем населения — качество услуг в сфере здравоохранения. А для реализации всех перечисленных выше направлений аким столицы дал поручения руководителю управления физической культуры и спорта, департаменту экологии, управлению коммунального хозяйства доработать свои планы действия, принимая во внимание конкретные цели упомянутой выше программы.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет ежегодная конференция PROFIT Healthcare Day, где будут обсуждаться информационные технологии в здравоохранении.