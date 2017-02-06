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В медучреждениях Астаны вводится единая медицинская карта

С 1 февраля проект внедряется по всем медицинским учреждениям, что полностью освободит врачей от бумажного документооборота.

6 февраля 2017 12:44, Profit.kz
Рубрики: Общество

Вопрос улучшения здоровья астанчан был рассмотрен на совещании столичного акимата как один из самых приоритетных аспектов скорректированной программы развития города до 2020 года. В своем выступлении аким столицы Асет Исекешев обратил внимание на тот факт, что в этой программе планируется перейти к межсекторальной системе управления здоровьем населения, передает «Литер».

При этом столичный градоначальник напомнил, что Глава государства не раз говорил, что здоровье зависит от многих факторов: «Первое — здоровый образ жизни, развитие массового спорта. Второе — качественное питание. Третье — качественная питьевая вода. Четвертое — экология. Пятое — качество услуг в сфере здравоохранения».

По его словам, по всем этим направлениям необходимо разработать четкий план действий, которые между собой будут взаимосвязаны. Также аким Астаны поручил продолжить развитие в столице детского и массового спорта, при этом возводя в приоритет здоровый образ жизни всех жителей столицы.

А как отметил Эрик Байжунусов, руководитель управления здравоохранения Астаны, сегодня в столице ведется активная работа по улучшению здоровья жителей. Немало сделано в столице и по линии управления образования. По данным Эрика Байжунусова, установлена новая система принципа обслуживания школьников. Наряду с этим, по его данным, была создана единая электронная медицинская карта.

«Проект разработан вместе с Astana Innovations. Сейчас все работы завершены. С 1 февраля он внедряется по всем медицинским учреждениям, что полностью освободит врачей от бумажного документооборота. С этого времени во всех больницах и поликлиниках будет заполняться единая история болезни без поиска карточки в регистратурах и историй болезни в архивах», — рассказал он.

Как отметил под занавес совещания Асет Исекешев, на встрече было рассмотрено только пятое направление системы управления здоровьем населения — качество услуг в сфере здравоохранения. А для реализации всех перечисленных выше направлений аким столицы дал поручения руководителю управления физической культуры и спорта, департаменту экологии, управлению коммунального хозяйства доработать свои планы действия, принимая во внимание конкретные цели упомянутой выше программы.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет ежегодная конференция PROFIT Healthcare Day, где будут обсуждаться информационные технологии в здравоохранении.