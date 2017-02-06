Разработчики рассказали о платных и бесплатных сервисах системы «Күнделік»

Пользование базовым функционалом системы для школ, учеников и их родителей всегда будет бесплатным.

Разработчики рассказали о платных и бесплатных сервисах электронной системы для школ Kundelik.kz — за базовый функционал для школьников и их родителей плата взиматься не будет. В ТОО «Кунделік» пояснили, что пользование базовым функционалом системы для школ, учеников и их родителей всегда будет бесплатным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на генерального директора ТОО «Кунделик» Александра Григорян.

«Мы предоставляем базовый функционал системы на бесплатной основе. В базовый функционал входит электронное расписание, электронный журнал, дневник, школьная соцсеть, отчеты об аналитике и успеваемости. Кроме того туда включены методические материалы, выдача домашних заданий в электронном виде, дневник учащегося, уведомление в системе об успеваемости и посещаемости, общение с преподавателями, другими родителями», — рассказал Григорян.

Вместе с тем разработчики разъяснили, что на образовательном интернет-портале пользователям будут предложены дополнительные коммерческие сервисы, подписка на которые будет производиться на добровольной основе.

Электронная система Kundelik.kz внедряется в четырех тысячах школах Казахстана c 2016 года, согласно приказу МОН РК. В настоящее время в системе зарегистрировано более 2,3 миллиона пользователей. Из них свыше 1,4 миллиона — это ученики, 800 тысяч родителей и почти 160 тысяч учителей. Ранее сообщалось, что стоимость проекта составляет более 30 миллиардов тенге. Государство не будет вкладывать деньги в этот проект, он будет финансироваться за счет средств инвестора.