К цифровизации готовы

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» будет уделять особое внимание развитию цифровых технологий.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» как консолидирующая организация бизнеса готова включиться в реализацию послания Президента. Комментируя положения нового послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил, что палата совместно с правительством готова приступить к выполнению поставленных в документе задач, передает «Казахстанская правда».

В свете глобальной технологической революции особое внимание НПП будет уделять развитию цифровых технологий. На ее площадке уже сформирован ИТ-совет с привлечением молодых и состоявшихся предпринимателей, заинтересованных в реализации таких проектов в области информационных технологий, как мобильный банкинг, цифровые сервисы и другие ИТ-ресурсы.

Аблай Мырзахметов пригласил всех заинтересованных молодых ИТ-специалистов к конструктивному диалогу на площадке НПП. Он подчеркнул, что сегодня цифровые технологии вошли в дом каждого казахстанца, и с каждым годом спектр услуг ИТ-сферы только расширяется.

«Сейчас гаджеты есть в каждом селе, в каждой семье. Через смартфон любой человек, бизнесмен может получать любую информацию, которая ему нужна для ведения бизнеса. Я думаю, этот серьезный вызов актуален на ближайшее десятилетие», — считает председатель правления НПП.

В связи с этим в 2016 году Нацпалата запустила мобильное приложение Atameken Services, где представлены все сервисные услуги, оказываемые НПП.

Аблай Мырзахметов подчеркнул, что сегодня посредством групп в мобильных мессенджерах получают консультационное сопровождение все сельчане, обучившиеся основам бизнеса в рамках пилотного проекта «Bastau Бизнес», который вошел в программу продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Он сообщил, что обучение по проекту «Bastau Бизнес» стартует 1 апреля текущего года в 90 сельских районах, а со следующего года охватит весь Казахстан. Цель его — обучение предпринимательским навыкам, повышение экономической активности сельского населения, привлечение к занятию предпринимательской деятельностью самозанятых и безработных.