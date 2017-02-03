Поликлиники Астаны перейдут на электронные медкарты в феврале

Систему планируется внедрить во всех медучреждениях.

В акимате Астаны состоялось заседание, посвященное одному из самых приоритетных вопросов скорректированной программы развития столицы до 2020 года — вопросу здравоохранения, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Аким Асет Исекешев напомнил, что в программе предусмотрен переход к межсекторальной системе управления здоровьем населения: «Глава государства не раз говорил, что здоровье зависит от многих факторов. Первое — здоровый образ жизни, развитие массового спорта. Второе — качественное питание. Третье — качественная питьевая вода. Четвертое — экология. Пятое — качество услуг в сфере здравоохранения. В этой связи по каждым из пяти направлений нужно разработать четкий план действии. Но при этом они должны между собой быть взаимосвязанными».

С февраля планируется внедрить единую электронную медицинскую карту во всех медучреждениях. Данная система позволит полностью освободить врачей от бумажного документооборота, во всех больницах и поликлиниках будет заполняться Единая история болезни, которая избавит от поиска карточек и историй болезни в регистратурах и архивах.

По итогам совещания Исекешев дал поручения руководителям управления физической культуры и спорта, департамента экологии, управления коммунального хозяйства доработать свои планы действия с учетом целей программы.