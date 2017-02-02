Долг SapatCom перед «Кыргызтелеком» в 100 тысяч долларов США «покроют» абонентами

Для того чтобы приостановить рост задолженности было принято решение перевести абонентов должника в сеть госоператора.

Долг оператора SapatCom в размере 7 млн сомов ($100 тыс.) перед «Кырзыстелекомом» будет погашен за счет перевода его абонентов в сеть госоператора, передает Digital Report.

Оператору SapatCom на протяжение двух лет была предоставлена возможность ликвидировать задолженность перед «Кыргызтелекомом» — были подписаны соглашения об отсрочке платежей, принимался ряд других мер. Так, руководство «Кыргызтелекома» согласилось взять на баланс активы компании в счет долга. Созданная госоператором комиссия с мая 2016 года начала проводить их опись, во время которой были запрошены учредительные документы SapatCom для постановки на баланс. Но поскольку они так и не были предоставлены, «Кыргызтелеком» не смог засчитать активы компании, как погашение долга.

В сентябре 2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому сумму долга распределили равными частями на 14 месяцев. За прошедшие четыре месяца SapatCom смог внести только менее 60% обязательного платежа. «Кыргызтелеком» обратился в суд. Для того чтобы приостановить рост задолженности было принято решение перевести абонентов должника в сеть госоператора.