Объявлены победители регионального финала Eurasia Mobile Challenge 2017

Казахстан не вошел в тройку победителей, которые поедут на финал Global Mobile Challenge.

Региональный финал Eurasia Mobile Challenge, в котором приняли участие 24 команды из 8 стран, прошел в столице Армении. Конкурс мобильных приложений Eurasia Mobile Challenge является частью глобальной корпоративной инициативы «Оставь свой след» («Make yuor Mark») группы компаний VimpelCom (Beeline в Казахстане).

24 команды представили свои идеи членам жюри — международным и региональным предпринимателям в digital-сфере из крупнейших компаний, инвесторам и членам руководства VimpelCom. По итогам регионального финала три команды стали победителями соревнования.

Первое место заняла команда ConfBot (Россия) с приложением для крупных конференций и форумов — оно позволяет гостям мероприятий общаться и получать информацию в специально организованных мессенджерах. На втором месте — Earlyone (Армения) с решением проблемы очередей в общественных местах. Также в тройку лидеров вошло приложение Treepex (Грузия), позволяющее пользователям высаживать деревья. Победители получат гранты от VimpelCom в размере 20000, 15000 и 10000 долларов соответственно, и представят Евразию на глобальном финале Global Mobile Challenge в рамках Всемирного Мобильного Конгресса в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

«Количество желающих участвовать в Eurasia Mobile Challenge 2017 по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое и составило около 1000 команд. По итогам регионального финала три лучшие команды представят свои проекты в Барселоне на финале Global Mobile Challenge, который проходит параллельно со Всемирным Мобильным Конгрессом. Наша компания стремится выделить и поддержать лучшие digital-проекты, чтоб они были успешно реализованы для конечных пользователей», — прокомментировал итоги конкурса Михаил Герчук, главный исполнительный директор VimpelCom по странам Евразии.

"Вэтом году Казахстан на региональном финале представляли очень сильные команды c полезными и актуальными решениями. Это приложения"20tonn" для организации логистики грузов, «Agroshield» (инновационная программа для сельского хозяйства) и «Torgai» — мобильное приложение для нужд малого и среднего бизнеса в сфере торговли. В целом уровень работ конкурса значительно вырос по сравнению с прошлым годом, и мы рады, что наши участники идут в авангарде этих положительных изменений", — отметил Олександр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Команды участники регионального финала ЕМС:

— Армения: Earlyone

— Армения: Terrev

— Армения: Certifire

— Грузия: Augep

— Грузия: Treepex

— Грузия: Persomedic

— Казахстан: AgroShield

— Казахстан: 20tonn

— Казахстан: Torgai

— Кыргызстан: Kamp

— Кыргызстан: Donate-Asia.org

— Кыргызстан: CharbaKG

— Россия: Simple Invest

— Россия: Smart Parking

— Россия: ConfBot

— Таджикистан: Repetitor

— Таджикистан: People’s Monitor

— Таджикистан: Doverto

— Украина: Photofact

— Украина: Online Lost & Found Luckfind.me

— Украина: inCust

— Узбекистан: Fixit

— Узбекистан: MyApteka

— Узбекистан: Smartup