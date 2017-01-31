Альнур Ермагамбетов назначен и.о. председателя правления АО «НИТ»

Ранее он занимал должность председателя правления АО «Astana Innovations».

Решением совета директоров от 27 января 2017 года № 177 исполняющим обязанности председателя правления АО «Национальные информационные технологии» с 30 января текущего года назначен Альнур Ермагамбетов, ранее занимавший должность председателя правления АО «Astana Innovations».

Ермагамбетов Альнур Мэлсович родился 10 февраля 1978 года в Алматы. Окончил биологический факультет Казахского Государственного Университета им. Аль-Фараби (кандидат биологических наук, 2004 г.) и совместный курс MBA Маастрихтской Школы Менеджмента и Международной Академии Бизнеса (2009 г.). С 2008 по 2015 гг. работал в ТОО «Хьюлетт-Паккард». В 2016 году возглавил филиал HP Global Trading B.V. в Казахстане.