Онлайн-платформа в формате «Активный гражданин» заработает в столице

Люди будут помогать руководству города оперативно бороться с возникающими проблемами, считают разработчики проекта.

При вновь созданном столичном бюро городских решений заработает онлайн-платформа в формате «Активный гражданин». Платформа позволит каждому жителю города выдвинуть инициативы по развитию Астаны. На платформе будет проходить онлайн-голосование, после которого предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на рассмотрение заседаний с участием акима столицы Асета Исекешева, сообщается на официальном сайте Астаны.

Отмечается, что это действенный метод эффективного взаимодействия горожан с властями столицы. Люди будут помогать руководству города оперативно бороться с возникающими проблемами, считают разработчики проекта.

Бюро городских решений основано в столице 1 января 2017 года и входит в состав ТОО «Elorda aqparat». Его задачей является сбор жалоб, комментариев, обращений на сайте столичного акимата и в социальных сетях. На основе анализа поступивших обращений отбираются наиболее актуальные темы, по которым в дальнейшем проводятся общественные слушания с участием акима, уполномоченных органов и городского населения.

Деятельность созданного органа будет тесно вестись с акиматом и советом по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации. Бюро создано по опыту многих зарубежных стран. По аналогии данного проекта посредством коммуникаций с населением бюро городских решений будет улучшать качество жизни горожан и облик Астаны.