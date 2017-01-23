В Кыргызстане построена ВОЛС, позволяющая получать интернет из Китая

Операторы и правительство рассчитывают, что страна получит транзитный интернет по более низкой цене, чем ранее.

Кыргызстан активно наращивает протяженность интернет-магистралей в стране. Завершилось строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Нарын-Торугарт, до конца года планируется организовать еще две линии, которые замкнут сеть в кольцо. Операторы и правительство рассчитывают, что страна получит транзитный интернет по более низкой цене, чем ранее, передает Digital Report.

Частная компания «Радиотехнический Центр Телерадиовещания» (РЦТ) завершила строительные работы по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), связывающей высокогорную область Кыргызстана Нарын с китайской границей, расположенной в восточной части страны. Новая линия является альтернативой уже имеющейся, последняя расположена в пункте пересечения кыргызско-китайской границы Иркештам на юге Кыргызстана.

РЦТ имеет договоренность с китайской компанией China Telecom о поставке транзитного интернета из России через новую ВОЛС. Физический стык находится на границе в Торугарте, откуда интернет идет в Нарын, а затем и в любую точку Кыргызстана. Протяженность ВОЛС Нарын—Торугарт — около 200 км. Строительство было начато в октябре 2016 года и завершено в декабре того же года, объем инвестиций около $2 млн.

Как пояснил директор РЦТ Абдумухтар Халдаров, строительство оптоволоконной линии связи было плановым. Однако из-за ситуации, сложившейся летом (казахстанские провайдеры повысили цены для Кыргызстана), строительство пришлось вести в сжатые сроки. «Сегодня линия и оборудование тестируются. Предположительно ВОЛС будет введена в эксплуатацию в феврале 2017 года. Пока мы ведем переговоры с китайской стороной об условиях сотрудничества, надеемся, что уже в апреле начнем поставлять в Кыргызстан интернет», — рассказал Халдаров.

Заместитель председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Эшмамбет Аматов считает, что благодаря ВОЛС Нарын — Торугарт Кыргызстан сможет чувствовать себя более уверенно в отношениях с казахстанскими провайдерами, тем более что на юге страны имеется еще один стык с Китаем. «Любое инфраструктурное строительство дает возможность всем селам, находящимся в отдаленных регионах, получить высокоскоростной доступ к интернету. Это в первую очередь хорошо для населения. Торугарт теперь стал еще одной точкой доступа во внешний мир. Операторы будут иметь возможность выбирать, какой путь для них дешевле, качественнее и удобнее», — пояснил он.

Глава РЦТ рассказал о том, что обсуждаемая с китайской стороной ценовая политика будет лояльнее той, которой сегодня придерживается Казахстан. «Когда появляется выбор, цены само собой становятся ниже. Тем более что этот путь является серьезным решением для нашего рынка», — рассказал Абдумухтар Халдаров.

Зампред госкомитета по ИКТ также разделяет мнение о том, что проложенная ВОЛС поспособствует формированию более выгодной ценовой политики для Кыргызстана. «Линия уже тестируется, а тем временем стороны обсуждают цены. Цена будет зависеть от того, какой объем трафика мы будем покупать. Чем больше будем покупать, тем дешевле нам это обойдется», — говорит Эшмамбет Аматов.

Глава фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» (ГИИП) Татту Мамбеталиева считает, что называть этот вариант альтернативой имеющемуся интернету не совсем правильно. Более того, по ее мнению, из-за того что транзитный путь так или иначе будет проходить через Казахстан, стоимость такого интернета, возможно, будет даже выше, чем сейчас. «Фактически альтернативы (казахстанскому интернету) сейчас у нас нет. Достойным вариантом был бы китайский трафик, но для Китая мы не интересны, поскольку Кыргызстан — маленькая страна с маленьким потреблением интернета», — считает глава фонда.

Как рассказал Халдаров, в Кыргызстане начато строительство других оптоволоконных линий связи на юге страны. Создание ВОЛС Ош-Баткен будет завершено во второй половине 2017 года, ВОЛС Нарын — Джалал-Абад, которая замкнет круговую цепь оптоволоконных сетей по всей стране, также будет построена до конца года.