Победители казахстанского конкурса мобильных разработчиков проведут 12 недель в Кремниевой долине

Чемпионат nFactorialChallenge пройдет в Астане, Алматы и Караганде.

По инициативе казахстанской компании ZeroToOneLabs и при поддержке научно-образовательного фонда им. академика Ш. Есенова в Казахстане пройдет чемпионат по созданию мобильных приложений — nFactorialChallenge. Его мероприятия состоятся в трех городах страны: Астане, Алматы и Караганде.

Цель проведения чемпионата — повысить уровень казахстанских разработчиков мобильных приложений, отобрав лучших из них для участия в летней программе nFactorialIncubator 2017. Каждый попавший в программу, как планируется, создаст и запустит по ее итогам свое оригинальное мобильное приложение.

«Наша цель на ближайшие 5 лет — подготовить в стране 10000 разработчиков мирового уровня и запустить 10000 мобильных продуктов. Правила предстоящего чемпионата просты: у каждого участника будет лишь 2 минуты, чтобы поведать жюри в составе пяти человек о своем продукте (с использованием слайд-презентации)», — рассказал Арман Сулейменов, генеральный директор ZeroToOneLabs.

«Трое победителей чемпионата получат образовательный грант от фонда на сумму $10000 каждый, — уточнила исполнительный директор фонда им. академика Есенова Айганым Малишева. — На этот грант ребята смогут провести 12 интенсивных недель в Кремниевой долине в одном из стартап-инкубаторов, получить колоссальный опыт и, вернувшись в Казахстан, реализовать приобретенный опыт на родине».

Остальные участники чемпионата — ожидается, что в общей сложности их будет около 50 — смогут самостоятельно или с помощью спонсора оплатить стажировку в инкубаторе. Чемпионат стартует 21 января в Алматы в Казахстанско-Британском техническом университете, продолжится 28 января в Караганде, а завершится 11 февраля в Астане. По завершению каждого дня будет объявлен один победитель.