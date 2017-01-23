Следите за новостями

КНБ Казахстана получил право отключать интернет

Согласно изменениям от 22 декабря прошлого года, КНБ имеет право отключить интернет или телефонную связь без судебного решения.

23 января 2017 08:00, Profit.kz
Рубрики: Связь

В соответствии с указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о борьбе с терроризмом и экстремизмом в РК приняты поправки насчет блокирования доступа в интернет. Так, согласно изменениям от 22 декабря прошлого года, КНБ имеет право отключить интернет или телефонную связь без судебного решения. Это произойдет в том случае, если появится реальная угроза национальной безопасности страны, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что ужесточение борьбы с терроризмом происходит во всех странах Средней Азии, которые пострадали от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ и ряде других стран).