КНБ Казахстана получил право отключать интернет

Согласно изменениям от 22 декабря прошлого года, КНБ имеет право отключить интернет или телефонную связь без судебного решения.

В соответствии с указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о борьбе с терроризмом и экстремизмом в РК приняты поправки насчет блокирования доступа в интернет. Так, согласно изменениям от 22 декабря прошлого года, КНБ имеет право отключить интернет или телефонную связь без судебного решения. Это произойдет в том случае, если появится реальная угроза национальной безопасности страны, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что ужесточение борьбы с терроризмом происходит во всех странах Средней Азии, которые пострадали от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ и ряде других стран).