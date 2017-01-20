В Кыргызстане ввод услуги по переносу номера перенесут еще на год

Такое решение вызвало недоумение со стороны депутатов республики.

Операторы связи Кыргызстана второй раз «сдвигают» дату внедрения услуги по переносу номера телефона — с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года, передает Digital Report. Такое решение вызвало недоумение со стороны депутатов республики.

Так, на заседании комитета ЖК по транспорту и коммуникациям Улугбек Ормонов высказал общее недовольство этим фактом: «С 6 марта 2015 года операторами связи не было сделано никакой работы по внедрению услуги по переносу номера. Должны были внедрить эту услугу 1 января 2016 года, потом передвинули до 1 апреля 2017 года, а теперь просят перенести на 1 января 2018 года».

Первоначальные сроки были указаны в дополнениях к закону «Об электрической и почтовой связи» 6 марта 2015 года. Глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев, ссылаясь на информацию от телекомов, отметил, что внедрить услугу вовремя операторы связи не смогли из-за возникшей необходимости решать более важные задачи. По мнению экспертов, имеется в виду обеспечение страны бесперебойным доступом к интернету по экономически оправданным тарифам.