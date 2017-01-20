Электронную цифровую подпись будут выдавать на рынках и в учебных организациях

Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки.

Для удобства граждан мобильные группы центров обслуживания населения будут объезжать учебные организации, рынки и торговые точки для предоставления услуг по временной регистрации граждан посредством портала Электронного правительства, передает Kazpravda.kz.

«Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в ВУЗах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы», — отметила директор дирекции оказания государственных услуг филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

По ее словам, в Астане мобильные группы выедут в торговые дома «Артем», «Евразия», «Азиа парк», а в Алматы — на рынки «Тигрохауд», «Арыстан», «Болашак» и другие. Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки, включая рынки, ВУЗы и госорганизации. Сотрудники ЦОНов помогут гражданам оформить заявку на получение временной регистрации, при этом собственник (один или несколько) должен подтвердить свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в личный кабинет желающего зарегистрироваться. Список точек выезда работников Государственной корпорации по выдаче ЭЦП населению можно посмотреть на сайте «Правительства для граждан».

Напомним, услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства. Услуга доступна в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция».