В Казахстане создана информационно-аналитическая система суда и прокуратуры

Проект позволит выработать единую судебную практику и повысить прозрачность уголовного процесса.

16 января председатель Верховного суда Кайрат Мами и генеральный прокурор Жакип Асанов приняли участие в презентации проекта информационно-аналитической системы суда и прокуратуры «Заңдылық». Во встрече приняли участие представители Европейского Союза по совершенствованию уголовного правосудия в Казахстане, а также, посредством видеоконференцсвязи, — региональные судьи и прокуроры.

Открывая встречу, Кайрат Мами отметил, что внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия значительно облегчает доступ к судебной защите, способствует формированию единой судебной практики и обеспечению принципа правовой определенности: «Благодаря новым электронным сервисам мы избавили граждан от „хождений по инстанциям“. Через „Судебный кабинет“ в прошлом году в суды поступило 756 435 электронных документов. Презентуемая сегодня система „Заңдылық“ является очередным шагом внедрения „умных технологий“ в уголовном процессе. Главный ориентир для нас — создание простых и удобных для населения инструментов».

Выступая на встрече, Жакип Асанов представил новую разработку генеральной прокуратуры — информационно-аналитическую систему «Заңдылық». Он отметил, что проект позволит выработать единую судебную практику и повысить прозрачность уголовного процесса, судьям и прокурорам — проверить точность применения норм уголовного законодательства.

«Вот уже 50 лет летаем в космос. Дома через сотовый телефон управляются. Технологии везде — дома, на улице, в машине, на работе. Все это для людей, их комфорта. А вот уголовные дела ведем все еще на бумаге, можно сказать, пишем до сих пор пером и чернилами. В киберэпоху пора и права граждан защищать, широко вовлекая технологии в нашу консервативную работу. Сегодня АИС „Зандылық“ показывает, что мы можем. Что можем делать лучше. По сути, с одной стороны, уходим от лишнего. С другой, что более важно — где-то исключаем человеческий фактор. Уже будет сложно ошибиться с квалификацией деяния. Практика будет однородная. Информационные технологии — это инструмент. Главная задача — защита прав граждан, интересов общества, безопасность и развитие страны. В конечном счете — доверие народа», — отметил генпрокурор.

Цель проекта «Заңдылық» — повысить качество уголовного процесса за счет интеграции Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической системы судебных органов «Төрелік». Ожидается и интеграция с другими базами, включая ГЦВП, которая автоматически будет выдавать сведения об инвалидности, наличии спецзваний у сотрудников полиции и т.п. В программу будут загружены все нормы УК и УПК, со всеми изменениями и дополнениями на конкретный период. Система сможет определять, к примеру, размеры штрафов с учетом МРП на день совершения уголовного правонарушения, особенности при назначении наказаний несовершеннолетним или правильный порядок сложения наказаний. Реализация системы «Заңдылық» нацелена на повышение качества уголовного правосудия, снижение неэффективного документооборота и жалоб участников процесса на нарушения закона при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Проект будет введен в эксплуатацию в июле 2017 года после завершения ряда организационных процедур.