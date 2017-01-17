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Облачная 1С от АО «Казтелепорт» стала еще доступнее

Заказчики получают удобную модель покупки услуги «Облачная 1С бухгалтерия», выгодные цены, а также полный сервис от инфраструктуры до программного обеспечения.

17 января 2017 10:33, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

Компания «Казтелепорт» запустила портал покупки услуги «Облачная 1С бухгалтерия» по более выгодным ценам для клиентов.

«1С Предприятие» является одной из самых популярных учетных систем в Казахстане. В сочетании же с облачными технологиями предоставление в аренду сервиса 1С является привлекательным решением для представителей малого и среднего бизнеса«, — комментируют представители АО «Казтелепорт».

Недостатки «обычной» 1С Бухгалтерии хорошо известны — это отсутствие удаленного доступа, проблемы с обновлениями, финансовые затраты и затраты человеко-часов на поддержку системы и решение технических вопросов. Кроме того, в большинстве случаев, 1С жестко привязана к одному компьютеру, где может работать только один сотрудник. Новая услуга «Казтелепорта» призвана решить все эти проблемы. Она несет в себе несколько ключевых преимуществ. Одним из наиболее значимых является отсутствие первоначальных вложений. Клиенту нет необходимости приобретать сервер и программное обеспечение, беспокоиться о лицензиях, оборудовать серверное помещение, обслуживать всю эту инфраструктуру. Клиент сразу без расходов и временных затрат на внедрение получает надежную систему, установленную на отказоустойчивом оборудовании в дата-центре провайдера, оплачивая только арендную плату за использование системы.

«Мы хотим выделить основные плюсы „Облачной 1С“, которые позволяют руководителям, предпринимателям, менеджерам и работникам учетных служб работать из любой точки мира, в любое время; организовать одновременную работу в одной информационной базе для удаленных подразделений/офисов компании; упростить работу бухгалтеров, обслуживающих несколько организаций (например, работающих на домуне заботиться об обновлениях программ для своевременного отражения изменений законодательства», — отмечают авторы проекта.

Заказать новую услугу можно всего лишь в несколько кликов. Для этого достаточно пройти регистрацию на портале, выбрать соответствующий тариф, указать период аренды 1С и выбрать количество пользователей и число информационных баз. Стоимость подписки на «Облачную 1С» весьма доступна и предусматривает гибкую тарифную линейку. На сайте 1c.kazteleport.kz можно рассчитать необходимый пакет и оплатить его удобным способом.

В новой услуге предусмотрено два тарифа (RDP и WEB), в каждом из которых доступны «Бухгалтерия для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0», «Управление торговлей для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0», «Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0». В стоимость подписки входит 1 пользовательская лицензия, типовая информационная база, 1 Гб дискового пространства на пользователя, обновление типовых регламентированных отчетов, внешних отчетов и обработок, обновление типовых релизов. Резервное копирование баз происходит ежедневно, срок хранения данных составляет 7 дней. Чтобы казахстанские компании лично убедились в преимуществах новой услуги, «Казтелепорт» предоставляет возможность бесплатного трехдневного использования сервиса.

«Облачная 1С» — это новый шаг для отечественного бизнеса в сторону облачных технологий. О преимуществах облаков говорят уже давно, теперь же бизнес может оценить все плюсы на собственном опыте, не беспокоясь при этом о безопасности. Для облачной инфраструктуры «Казтелепорт» использует оборудование от ведущих мировых производителей и гарантирует своим клиентам бесперебойную работу благодаря надежному ЦОД.

«Надежные серверы в наших дата-центрах отвечают самым высоким требованиям безопасности. Сервис работает 24/7/365, вы получите регулярное автоматическое резервное копирование и сохранность данных. Кроме того, мы обеспечиваем высокую степень защиты информации благодаря шифрованию и передаче по закрытым SSL-каналам. „Казтелепорту“ доверяют свою инфраструктуру и банки и крупные компании, поэтому и бухгалтерию нам можно смело доверить», — отметили представители АО «Казтелепорт».