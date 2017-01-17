Облачная 1С от АО «Казтелепорт» стала еще доступнее

Заказчики получают удобную модель покупки услуги «Облачная 1С бухгалтерия», выгодные цены, а также полный сервис от инфраструктуры до программного обеспечения.

Компания «Казтелепорт» запустила портал покупки услуги «Облачная 1С бухгалтерия» по более выгодным ценам для клиентов.

«1С Предприятие» является одной из самых популярных учетных систем в Казахстане. В сочетании же с облачными технологиями предоставление в аренду сервиса 1С является привлекательным решением для представителей малого и среднего бизнеса«, — комментируют представители АО «Казтелепорт».

Недостатки «обычной» 1С Бухгалтерии хорошо известны — это отсутствие удаленного доступа, проблемы с обновлениями, финансовые затраты и затраты человеко-часов на поддержку системы и решение технических вопросов. Кроме того, в большинстве случаев, 1С жестко привязана к одному компьютеру, где может работать только один сотрудник. Новая услуга «Казтелепорта» призвана решить все эти проблемы. Она несет в себе несколько ключевых преимуществ. Одним из наиболее значимых является отсутствие первоначальных вложений. Клиенту нет необходимости приобретать сервер и программное обеспечение, беспокоиться о лицензиях, оборудовать серверное помещение, обслуживать всю эту инфраструктуру. Клиент сразу без расходов и временных затрат на внедрение получает надежную систему, установленную на отказоустойчивом оборудовании в дата-центре провайдера, оплачивая только арендную плату за использование системы.

«Мы хотим выделить основные плюсы „Облачной 1С“, которые позволяют руководителям, предпринимателям, менеджерам и работникам учетных служб работать из любой точки мира, в любое время; организовать одновременную работу в одной информационной базе для удаленных подразделений/офисов компании; упростить работу бухгалтеров, обслуживающих несколько организаций (например, работающих на домуне заботиться об обновлениях программ для своевременного отражения изменений законодательства», — отмечают авторы проекта.

Заказать новую услугу можно всего лишь в несколько кликов. Для этого достаточно пройти регистрацию на портале, выбрать соответствующий тариф, указать период аренды 1С и выбрать количество пользователей и число информационных баз. Стоимость подписки на «Облачную 1С» весьма доступна и предусматривает гибкую тарифную линейку. На сайте 1c.kazteleport.kz можно рассчитать необходимый пакет и оплатить его удобным способом.

В новой услуге предусмотрено два тарифа (RDP и WEB), в каждом из которых доступны «Бухгалтерия для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0», «Управление торговлей для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0», «Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана ПРОФ 8.3 ред. 2.0, 3.0». В стоимость подписки входит 1 пользовательская лицензия, типовая информационная база, 1 Гб дискового пространства на пользователя, обновление типовых регламентированных отчетов, внешних отчетов и обработок, обновление типовых релизов. Резервное копирование баз происходит ежедневно, срок хранения данных составляет 7 дней. Чтобы казахстанские компании лично убедились в преимуществах новой услуги, «Казтелепорт» предоставляет возможность бесплатного трехдневного использования сервиса.

«Облачная 1С» — это новый шаг для отечественного бизнеса в сторону облачных технологий. О преимуществах облаков говорят уже давно, теперь же бизнес может оценить все плюсы на собственном опыте, не беспокоясь при этом о безопасности. Для облачной инфраструктуры «Казтелепорт» использует оборудование от ведущих мировых производителей и гарантирует своим клиентам бесперебойную работу благодаря надежному ЦОД.

«Надежные серверы в наших дата-центрах отвечают самым высоким требованиям безопасности. Сервис работает 24/7/365, вы получите регулярное автоматическое резервное копирование и сохранность данных. Кроме того, мы обеспечиваем высокую степень защиты информации благодаря шифрованию и передаче по закрытым SSL-каналам. „Казтелепорту“ доверяют свою инфраструктуру и банки и крупные компании, поэтому и бухгалтерию нам можно смело доверить», — отметили представители АО «Казтелепорт».