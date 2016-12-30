Расходы казахстанцев на мобильную связь в 2016 году значительно выросли

Процент пользователей, которые тратят в месяц на голосовую связь и SMS от 1000 до 2000 тг., вырос на 17%.

Расходы казахстанцев на мобильную связь значительно выросли в 2016 году. Такие выводы были сделаны международной исследовательской компанией 4Service Group. Исследование проводилось компанией 4Service Group в декабре 2016 г., в опросе приняли участие 1200 абонентов мобильной связи в 14 областных центрах Казахстана.

Процент пользователей, которые тратят в месяц на голосовую связь и SMS от 1000 тг. до 2000 тг., вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. Рост был вызван сокращением доли абонентов, которые ежемесячно тратят менее 1000 тг. (-18%).

Популярность мобильного интернета в Казахстане неуклонно растет

Тенденцию к росту показывают и данные относительно потребления интернет-трафика. Хотя каждый пятый владелец смартфона не использует мобильный интернет вовсе, как показало исследование, сегмент активных пользователей мобильного интернета (более 6 Гб в месяц) вырос на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом большее число представителей этой группы пользуются услугами оператора Аltel — их доля составляет 41% всех опрошенных клиентов этой компании, что на 8% больше значения за аналогичный период предыдущего года.

Доля пользователей, использующих 1-3 Гб интернет-трафика, также возросла — на 5%. Доля самых активных интернет-пользователей (свыше 6 Гб в месяц) выросла на 6%. Все это свидетельствует о неуклонном росте потребления интернет-трафика в Казахстане.

Как связаны возраст и тип телефона?

Смартфоны становятся все более совершенными и при этом доступными, однако в Казахстане по-прежнему каждый пятый абонент пользуется обычным кнопочным телефоном. Тем не менее, как показывает исследование, кнопочный телефон — прерогатива преимущественно старшего поколения. Подавляющее число людей в возрасте 16-29 лет, а именно 97% респондентов, отдают предпочтение смартфонам. Среди людей в возрасте 60-69 лет таких пользователей среди опрошенных 40%, что демонстрирует стойкую зависимость между возрастом и типом телефона.

По сравнению с 2015 годом, доля пользователей смартфонов возросла на 10%. На протяжении всего 2016 года ежемесячно наблюдается снижение использования кнопочных телефонов и рост числа людей, использующих смартфоны.

Где выгоднее всего?

Появление услуги MNP (смены сотового оператора с сохранением номера) в этом году показало высокую лояльность абонентов: 89% из них довольны услугами своего оператора и не желают его менять. Для сравнения, в прошлом году лояльными оказались всего 13% респондентов. Однако одними из главных потенциальных причин смены оператора пользователи все же называют низкое качество голосовой связи, мобильного интернета и высокие тарифы.