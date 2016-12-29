В «Парке инновационных технологий» акселерацию прошли 30 стартап-компаний

По итогам акселерации 7 компаний стали резидентами Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и 1 компания находится на стадии вступления.

В 2016 году Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (АКФ «ПИТ») была актуализирована и улучшена программа акселерации инновационных компаний и проектов. Для усовершенствования акселерации был использован опыт предыдущих мероприятий по акселерации. Данная программа является комфортной площадкой для развития и ускорения начинающих стартапов, которые проходят через отбор и становятся резидентами акселерации АКФ «ПИТ». Программа помогает выбрать и настроить каналы привлечения клиентов, организовать встречи с экспертами рынка, определить работающую бизнес модель, изучить методики ведения разработки продукта.

В целях привлечения стартап-компаний АКФ «ПИТ» в 2016 году проведено 4 инновационных конкурса Startup Day. В ходе данных конкурсов стартапы и инновационные компании получили возможность представить свои решения недропользователям. Также в 2016 году проведен технологический хакатон Tech Garden Cup, направленный на решение технологических задач, ведущих компании. Победители указанных мероприятий получили возможность пройти акселерацию АКФ «ПИТ».

Таким образом, за 2016 год акселерацию прошли 30 стартап-компаний. В рамках реализации программы акселерации, с 1 января 2016 года по 15 ноября 2016 года, АКФ «ПИТ» провел 10 курсов, 11 семинаров, 12 тренингов и 25 мастер классов, а также принял участие в организации пяти крупных мероприятий, что способствовало накоплению опыта в применении зарубежных методик обучения.

Стартапы акселерации представлены в таких направлениях, как «Умная индустрия, Новые материалы и аддитивные технологии», «Умная среда», «Новая энергетика и чистые технологии» и «Fintech, E-commerce и Новые медиа».

На данный момент стартапы находятся на разных стадиях развития. Согласно мировой практике развитие инновационных стартапов требует определенного времени. Сейчас большая часть проектов демонстрирует позитивный прогресс в развитии. Ряд проектов привлекли частные инвестиции, размеры которых варьируются от 24 млн тенге до 180 000 долларов США. Другие проекты достигли сотрудничества с ведущими отраслевыми компаниями и работают над совместными проектами.

В 2015 году из 25 принятых стартап-компаний 15 успешно завершили акселерацию. В 2016 все 30 принятых стартап-компаний успешно прошли акселерацию. По итогам акселерации 7 компаний стали резидентами Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и 1 компания находится на стадии вступления.

В целях дальнейшего повышения эффективности акселерации основные акценты будут направлены на развитие сети частных инвесторов, заинтересованных во вложении в инновационные проекты, а также на развитие сети индустриальных экспертов.