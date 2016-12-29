Марат Нургужин назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Он будет курировать вопросы развития космической деятельности Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 859 от 27.12.2016 года Нургужин Марат Рахмалиевич назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Primeminister.kz. В данной должности М. Нургужин будет курировать вопросы развития космической деятельности Республики Казахстан.

М. Нургужин родился 30 июня 1957 года. В 1980 году окончил с отличием Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, доктор технических наук, профессор. Трудовую деятельность начал в Карагандинском политехническом институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до первого проректора. В марте 2004 года был назначен на должность директора департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан. В разные годы занимал должности руководителя аппарата, председателя аэрокосмического комитета МОН РК, заместителя председателя правления, члена правления АО «Национального научно-технологического холдинга «Самғау». В 2008 году назначен первым вице-президентом АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», в августе 2013 года — исполняющим обязанности президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

М. Нургужин является активно действующим ученым, автором свыше 250 научных и научно-методических работ, монографий, учебников и учебных пособий, патентов, авторских свидетельств и свидетельств об интеллектуальной собственности. До назначения вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК М. Нургужин занимал должность президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Награжден государственными наградами Республики Казахстан: орденом «Құрмет», Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, юбилейными медалями, нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «За успехи в развитии науки Республики Казахстан».

Напомним, Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан было образовано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 350 от 6 октября 2016 года.

Ранее на должности вице-министров оборонной и аэрокосмической промышленности РК были назначены Голобурда Дмитрий Васильевич (постановление Правительства Республики Казахстан № 702 от 14 ноября 2016 года), курирующий вопросы информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасность), и Рамазанов Арман Каирбекович (постановление Правительства Республики Казахстан № 707 от 18 ноября 2016 года), который курирует вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва, проведения единой военно-технической политики, формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.