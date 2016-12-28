В Казахстане создадут единый электронный каталог всех библиотек

Цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.

В Казахстане до 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд страны, передает Strategy2050.kz со ссылкой на секретариат вице-премьера РК. Цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.

«Это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана. Вслед за этим Казахстан подключится к проекту „Электронная библиотека СНГ“. Тогда людям будут доступны уникальные книги из других, например, российских хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей», — отметил заместитель премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов.

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.