Банкоматы «Банка ЦентрКредит» не работали по всему Казахстану

В банке объяснили это техническим сбоем.

Банкоматы «Банка ЦентрКредит» примерно 1,5 часа не работали по всему Казахстану, передает Tengrinews.kz. Сейчас работа банкоматов восстановлена, о чем говорится на сайте БЦК.

В пресс-службе банка прокомментировали, что банкоматы не работали из-за технического сбоя: «Сигнал о том, что банкоматы начали неисправно работать, мы получили в 10.45 и позже, а о том, что система восстановлена, стало известно в 12.16».