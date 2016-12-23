Подведены итоги акции «Час кода»

Акция направлена на повышение интереса учащихся к ИТ, поддержку интереса к изучению информатики и программирования.

В период с 5 по 11 декабря текущего года в казахстанских школах были организованы и проведены уроки информатики в рамках участия в республиканской акции «Час кода». За два года с программированием познакомились 126 000 человек, большинство из них — школьники из 2500 школ из 16 областей Республики. В 2015 году в акции приняло участие 75 000 школьников и около 2000 школ по всему Казахстану. Акция направлена на повышение интереса учащихся к ИТ, поддержку интереса к изучению информатики и программирования.

В основные задачи организаторов входит:

— увлечь как можно большее число учащихся школ изучением информатики и программирования (в том числе тех, кто пока не приступал к изучению информатики в рамках школьной программы);

— показать основные принципы программирования в увлекательной форме, дать школьникам представление о том, как устроены игры и какая логика стоит за красивыми картинками;

— познакомить школьников с основными направлениями развития информационных технологий; предоставить учащимся информацию о работе ИТ-компаний и ИТ-специалистов, необходимых им ресурсов, знаний, умений и навыков, а также возможностей для образования и карьерного развития;

— показать, что быть ИТ-специалистом — это интересно, увлекательно, престижно, доступно для каждого, и это дает большие возможности в жизни;

— создать ситуацию успеха (положительный опыт) изучения программирования.

«Каждый школьник не только должен иметь доступ к новейшим технологиям, но и уметь ими пользоваться. Базовые знания программирования необходимы каждому ученику, у которого есть компьютер и выход в интернет, поскольку позволяют реализовать самые смелые идеи и в буквальном смысле открывают огромные возможности для нового поколения», — говорит Нурлан Жаныбек, руководитель по работе с образовательным сектором Microsoft в Казахстане.

Инициатива «Час кода» — это глобальное движение, призванное рассказать о том, каким интересным и легким может быть программирование. В 2015 года в ней приняло участие около 134 млн человек по всему миру, из них около 15 млн — в США, 7,5 млн — в России. В Казахстане акция «Час Кода» инициирована школой программирования «Love to Code» и поддержана компанией Microsoft.

Цель акции — не только введение в информатику, призванное развеять мифы о сложности программирования и показать, что каждый может научиться его основам. Это эффективный способ привлечь внимание учащихся к одной из самых перспективных сфер бизнеса — информационным технологиям.