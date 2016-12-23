С 25 декабря картой «Оңай» можно будет оплатить вход на каток «Медеу»

Для пользователей, которые не успели пополнить баланс карты, возле касс «Медеу» установлен терминал QIWI.

С 25 декабря посетители высокогорного катка «Медеу» смогут оплатить вход при помощи карты «Оңай». Стоимость входных билетов на каток для взрослых составит 1800 тенге. По транспортной студенческой карте применяется тариф «Молодежный» — 800 тенге, по транспортной карте школьника применяется тариф «Детский» — 400 тенге, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Оңай Рау».

Для пользователей, которые не успели пополнить баланс карты, возле касс «Медеу» установлен терминал QIWI. Кроме того, пополнение баланса можно осуществить через интернет-порталы большинства банков Казахстана и другие сервисы, указанные на сайте Onay.kz.

«Для нас важно удобство каждого посетителя катка, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем. Вход по картам является самым простым и удобным способом регистрации оплаты, который по достоинству оценят наши посетители», — отметил управляющий директор ВСК «Медеу» Бакытжан Кенжегалиев.

В свою очередь, директор ТОО «Оңай Pay» Александр Зайкин рассказал о дальнейших перспективах развития системы электронного билетирования: «Мы планируем и дальше активно развивать платежные возможности карты „Оңай“, предоставляя алматинцам и гостям южной столицы наиболее простой и дружественный способ регистрации оплаты».