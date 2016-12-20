Яркие и мобильные, новые лазерные проекторы от LG разработаны для энтузиастов домашнего кино

Дебютируя на выставке CES 2017, LG ProBeam обеспечит 2 000 люмен в компактном формате.

На выставке CES 2017 в следующем месяце, LG Electronics (LG) представит новый лазерный проектор, LG ProBeam, предназначенный для обеспечения идеальных впечатлений от просмотра домашнего кино. LG ProBeam отвечает высоким требованиям потребителей, которые ищут не только лучшую производительность, а и многофункциональность, чтобы выйти за рамки комфорта своей гостиной и насладиться просмотром фильмов и телевизионных программ в любое время и в любом месте.

LG ProBeam, модель HF80J, идеально подходит для домашнего просмотра, так как она оснащена усовершенствованным лазерным двигателем, который производит до 2000 люмен яркости, что позволяет зрителям наслаждаться видео контентом даже в ярко освещенной комнате. LG ProBeam имеет тонкий монолитный дизайн, который делает его более портативным благодаря инновационному I-образному лазерному двигателю. Применив компактный дизайн, LG разработала ProBeam, весом 2,1 кг (4,6 фунтов) — самый легкий FullHD лазерный проектор отрасли в диапазоне яркости 2000 люмен. Кроме того, классический дизайн ProBeam позволяет ему органично вписаться в любой интерьер.

Благодаря инновационной системе настройки звука, LG ProBeam может синхронизироваться с любыми Bluetooth аудио продуктами, такими как внешний динамик или наушники. Более того, функция беспроводного отражения LG ProBeam является преимуществом Miracast для проецирования контента от интеллектуальных устройств на большой проекционный экран. Уникальные4-хугольные и вертикальные автоматические настройки позволяют потребителям найти оптимальное изображение и быстро и легко сбалансировать картинку.

Потребители будут иметь доступ к растущему числу потоковых услуг и соответствующих программ в соответствии с их предпочтениями с помощью завоевывающей награды платформы LG webOS. Кроме того, пульт Magic Remote Control компании LG обеспечивает легкую навигацию по интерфейсу webOS Smart TV. И с webOS пользователи могут легко получить доступ к растущему числу потоковых услуг, зависящих от местоположения и доступности. Эти динамические характеристики обеспечивают наслаждение просмотром кино в гостиной, просматривать захватывающие спортивные мероприятия на заднем дворе, а также брать LG ProBeam даже в походы.

«Будучи лидером в области светодиодных проекторов во всем мире, LG уверена, что опыт компании в секторе домашних развлечений позволит сделать свой первый лазерный проектор хитом для потребителей, — сказал Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. — LG с гордостью продолжает новаторские пути динамичного расширения опыта домашнего кино».

Новый лазерный проектор LG будет демонстрироваться на выставке CES в Центральном зале, стенд № 11100 5-8 января в Las Vegas Convention Center. Для получения дополнительной информации о продуктах компании LG на выставке CES 2017 года, пожалуйста, посетите LGnewsroom.