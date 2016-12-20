4G от Beeline бесплатно доступен в автобусах Астаны

4G Bus — это возможность протестировать высокоскоростной мобильный интернет от Beeline даже на тех устройствах, которые не поддерживают стандарт LTE.

Пассажиры автобусов, оснащенных роутерами от Beeline, начали пользоваться высокоскоростным интернетом. Первыми возможность протестировать новый сервис 4G Bus получили жители Астаны. Там интернет от Beeline доступен уже на 100 автобусах. Планируется замена всех 3G роутеров на оборудование, поддерживающее стандарт LTE.

«В Астане проект успешно работает и развивается уже больше двух лет. Мы улучшаем сервис и ищем новые пути его развития. Например, 4G Bus — это отличная возможность протестировать высокоскоростной мобильный интернет от Beeline. Причем, даже на тех устройствах, которые не поддерживают стандарт LTE. Людям это нравится. Мы видим, что количество подключений постоянно растет» — прокомментировал новость Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям компании Beeline.

Опознать автобус, оснащенный WiFi роутером 4G, можно по специальным стикерам, расклеенным в салоне. Они также содержат пошаговую инструкцию по подключению смартфона к сети. Проект 4G Bus от Beeline запущен в Астане, как одна из наиболее актуальных услуг во время проведения выставки EXPO-2017. Он является частью масштабной программы по улучшению инфраструктуры столицы в рамках Astana Smart City, партнером которой является Beeline.