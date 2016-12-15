Привнести в ваш праздник еще больше сказки и волшебства помогут OLED телевизоры от LG.

Близится самый долгожданный сказочный праздник — Новый год. Новогодняя ночь полна волшебства и загадок. Мы, стремясь сделать праздник идеальным и незабываемым, очень долго готовимся, планируем праздничное меню и стараемся подарить близким как можно больше радости. Привнести в ваш праздник еще больше сказки и волшебства помогут OLED телевизоры от LG!

LG OLED TV — новое поколение телевизоров, которые представляют максимально четкое и качественное изображение, картинки будто «выпрыгивают» с экрана, забирая вас с собой в путешествие с невероятными сюжетами! Секрет OLED в том, что каждый пиксель излучает свет, в то время, как другие телевизоры используют обычную подсветку. Когда пиксели окрашиваются в разные цвета, появляется изображение непревзойденного качества. Весь экран OLED телевизора LG состоит из таких пикселей, внутри которых находятся по 4 суб-пикселя WRGB, каждый излучает свой свет независимо от соседних пикселей и самостоятельно создает его именно в том месте, где он нужен, не засвечивая черный цвет и не меняя оттенка красок.

Именно поэтому в OLED телевизорах черный такой идеальный, глубокий и натуральный, также, как и все остальные цвета. Уже четыре года подряд OLED телевизоры заслуживают награды от экспертов выставки инноваций мирового значения CES Innovation Awards. Богатая линейка OLED телевизоров LG подняла телевизионные технологии на совершенно новый уровень. Отображение идеальных оттенков черного цвета OLED телевизорами LG делают возможным уровень контраста в 200 раз более глубоким, чем у LCD панелей, а цвета настолько реалистичными, насколько это возможно.

OLED телевизор LG невероятно стильный, в том числе благодаря элегантному экрану толщиной всего 3,37мм, который интегрирован в стекло (технология «Изображение на стекле»). Основанием для OLED телевизора LG служит элегантная подставка со встроенным саунд-баром. Для того, чтобы звук распространялся непосредственно в сторону зрителя, динамики расположены во фронтальной части. Это помогает насладиться глубоким звуком, который дополнительно создает у зрителя ощущение присутствия непосредственно в сюжете картины! Звуковая система LGOLEDTV разработана совместно с harman/kardon — одним из лидеров в производстве аудио оборудования высочайшего класса. Благодаря этому телевизоры LG воспроизводят чистый звук с широким частотным диапазоном без шума и помех.

На телевизорах OLEDHDR вы можете смотреть новинки киноиндустрии в ультрасовременных форматах HDR10 и Dolby Vision. Формат HDR на OLED-телевизорах приобретает новое значение потому, что его возможности обогащаются технологией отключения пикселей в OLED. Кроме того, чтобы увидеть мельчайшие детали на темных участках изображения, телевизор должен быть способным отображать максимально глубокий черный цвет, и только OLED технология имеет минимальную яркость приблизительно в 0,0005 нит, что в сотни раз превосходит показатели LED технологии.

Телевизоры оснащены обновленной операционной системой webOS 3.0 для удобного и простого доступа к фильмам, сериалам, музыке и интернет-порталам через телевизор.

OLED телевизор LG даст возможность и в предстоящую новогоднюю ночь увидеть мир по-новому и подарит вам и вашей семье незабываемый праздник!

Приобрести OLED телевизоры LG вы можете в крупных магазинах торговых сетей Казахстана «ALSER», «Мечта», «Sulpak», «Технодом», «FORA», «ЭВРИКА».