Выбираем лучшие подарки к Новому году самым близким и дорогим людям вместе с LG

Предлагаем остановить свой выбор на электронике и бытовой технике LG — новинках 2016 года.

Зачастую, в суете рабочих будней и мимолетных выходных, мы и оглянуться не успеваем, как приходит 31 декабря, а вместе с ним и время дарить подарки, делая близких чуточку счастливее. Пусть этот год будет не похож ни на один предыдущий, начните покупку подарков заранее, чтобы быть подготовленным к приятной встрече нового 2017 года. Предлагаем остановить свой выбор на электронике и бытовой технике LG — новинках 2016 года.

Начнем с гаджета, без которого ни один человек не мыслит своего существования в настоящее время — смартфон. Смартфоны «К» серии — К10 и К4 компании LG, были впервые представлены в начале 2016 года на выставке CES. Разработанные на основе премиальных моделей, они позволяют потребителям выглядеть и чувствовать себя роскошно и предлагают расширенные возможности камеры, по приемлемой цене.

Дизайн «глянцевая галька» смартфона K10 дополнен скругленным стеклом 2.5D для большей обтекаемости и бесшовности. «Тканный» узор на тыльной стороне девайса обеспечивает оптимальное сцепление, предотвращая выскальзывание телефон из рук пользователей. Смартфон K10 оснащен 5,3-дюймовым HD сенсорным In-cell Touch дисплеем, характеристиками камеры премиум-уровня — 13MП основной и 8MП фронтальной — с емкой батареей 2 300 мАч.

К4 является девайсом начального уровня с лучшими в своем классе показателями функциональности, такими как 4.5-дюймовый дисплей, 8GB памяти и возможностями LTE. Смартфон, благодаря гладкому дизайну, более естественно, удобно и безопасно лежит в руке. К4 предлагает традиционный интерфейс камеры и лучшие функции, «съемка по жесту» и уникальная вспышка для селфи, унаследованные от серии G.

Супергерои популярного комикса «Люди Икс» вдохновили компанию LG на создание смартфонов серии «Икс». Четыре модели наделены суперспосбностями героев комиксов. Например, модель LG X Style в тонком компактном корпусе (6,9 мм) и двумя камерами 8 Мп и 5 Мп., будет представлять женский персонаж Мистик (Mystique). Модель LG X Power оснащена лучшим на сегодняшний день емким аккумулятором мощностью 4 100 мАч, тем самым соответствуя неиссякаемой энергии и концентрации профессора Икс (Professor X). В то время как смартфон LG X Cam, c двойной камерой с широкоформатным объективом, позволяющим увеличить угол обзора с 78 до 120 градусов и впечатляющим предустановленным набором художественных фильтров, представляет образ Циклопа (Cyclops). Модель LG X View характеристиками похожа на персонажа Ночного Змея (Nightcrawler) — героя, который отличается возможностью телепортироваться, что, как считают в LG, соответствует функции, позволяющей пользователям перемещаться между двумя экранами телефона.

Взяв в руки один из смартфонов «Икс» серии, вы также почувствуете себя супергероем с неординарными способностями, с помощью которых можно изменить мир к лучшему.

Женская половина вашей семьи не устоит перед новинками с «холодным» сердцем — холодильниками LG моделей GR-M802HEHM, GC-M247CABV.

Холодильник LG модели GR-M802HEHM с верхней морозильной камерой покорит своим внешним видом и технологичностью. Благодаря системе LG Total No Frost морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов. Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше. При всем этом, фильтр Hygiene Fresh удаляет из воздуха в холодильном отсеке до 99,9% загрязнений. Система очистки состоит из нескольких фильтрующих слоев, которые тщательно очищают воздух от пыли, спор грибков, бактерий и неприятных запахов. Подсветка внутреннего объема холодильника светодиодами (LED) вместо обычной лампы накаливания позволяет улучшить освещенность на 47%.

Холодильник LG модели GC-M247CABV Door-in-Door подойдет для большой и дружной семьи. С объемом 626 литров, в него поместится внушительный запас продуктов, учитывая индивидуальные пристрастия каждого члена семьи. При внешне больших габаритах, холодильник LG GC-M247CABV достаточно бесшумен. Технология Door-in-Door (Дверь-в-Двери) обеспечивает более легкий доступ к напиткам и закускам. Изящная рама, лежащая в основе технологии Door-in-Door, увеличивает внутреннее пространство на 9 процентов, а дополнительные полки дают возможность распределить место в холодильнике так, что расход холодного воздуха сокращается на 46,5 процентов. Благодаря системе Moist Balance Crisper, избыточная влага испаряется из овощей и фруктов и собирается в виде конденсата на специальной верхней крышке ящика. В рамках технологии Hygiene Fresh+2 от LG используется 5-этапный фильтр, устраняющий большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запахи и бактерии. Система устраняет до 99,9 процентов содержащихся в воздухе веществ, загрязняющих пищу, продлевая срок хранения продуктов.

Для хозяек, щепетильно заботящихся о качестве стирки белья, можно смело рекомендовать остановить свой выбор на стиральной машине LG модели F12U1HBS4.

Узкая стиральная машина LG F12U1HBS4 с технологий «6 движений заботы» идеально впишется в интерьер ванной комнаты или кухни и удивит легкостью, с которой она справляется даже с самыми сложными загрязнениями. Функция стирки паром True Steam позволяет горячему пару, смешиваясь с водой, мягко воздействовать на ткань, полностью растворять остатки моющих средств, удалять бытовые источники аллергии и обезвреживать бактерии. Функция быстрой стирки TurboWash позволяет не только сократит цикл обычной стирки до 59 минут, но и значительно экономит потребление электроэнергии и воды. Мельчайшие частицы воды под давлением распыляются во время полоскания, глубоко проникают в ткань и способствуют получению быстрого и эффективного результата. Полностью сенсорная панель с белой светодиодной подсветкой и углом 15 градусов, позволяет, не наклоняясь, пользоваться настройками стиральной машины. Система бесконтактной коммуникации в виде технологии TagOn позволяет использовать большинство смартфонов с поддержкой NFC для соединения со стиральной машиной. Загрузив приложение LG Smart Laundry, становится возможным скачивать и устанавливать новые режимы стирок.

Идеальным помощником в уборке пола станет пылесос VK89304HUM. Система Компрессор использует уникальную компрессионную лопасть, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль, что позволяет вместить до 3 раз больше пыли по сравнению с моделями без Компрессора, и легко выбросить плотные спрессованные брикеты. К тому же, компания LG предоставляет 10-летнюю гарантию на систему прессования пыли Kompressor (контейнер, лопасть, механизм вращения, мотор RotaBlade). Также на каждый пылесос распространяется 1 год полного гарантийного обслуживания. Система фильтрации пыли Турбо Циклон обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания, делая процесс фильтрации и компрессии пыли более эффективным. Кроме того, уникальная структура пылесосов LG с системой Компрессор помогает сохранять высокую эффективность уборки, так как система фильтрации в них находится отдельно от пылесборника, что значительно увеличивает эффективность работы и избавляет от грязной работы по очистке фильтра. Четырехслойный фильтр HEPA 13 задерживает вредные частицы пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе. Комплект насадок не оставит ни один уголок дома без внимания: насадка пол/ковер, паркетная насадка, щетка 2-в-1 для мягкой мебели, щелевая насадка.

Никого не оставит равнодушным линейка SUPER UHD телевизоров LG. Новый стандарт высокого разрешения, применяемый в LG SUPER UHD, например, в модели 55UH850V, поднимает планку изображения как никогда. Разрешение 4К — это будущее цифрового изображения, в 4 раза превышающее Full HD, с ошеломляющими 8,3 миллионами пикселей для безупречного изображения и невероятно отчетливой детализации. Технология 4К Upscaler увеличивает детализацию изображения. Телепрограммы, фильмы и спортивные трансляции будут масштабированы до качества 4К, что позволит вам насладиться просмотром прекрасного изображения по-новому.

Одним из секретов превосходного изображения телевизоров LG SUPER UHD является телевизионная панель особой конструкции. Панель IPS 4K отличается естественной цветопередачей при просмотре под любым углом. Матрица IPS — это уникальная особенность дисплеев LG. Изображение на экране телевизора не искажается даже при внешнем воздействии на него, например, при нажатии или постукивании. Технология 4К с реалистичной детализацией и цветом позволит вам во время просмотра окунуться в атмосферу происходящего на экране.

Наравне со всеми перечисленными преимуществами, не стоит забывать о самой удобной 3D-технологии, ультратонком дизайне и платформе webOS 3.0. Звуковая система разработана инженерами LG и сертифицирована компанией harman/kardon, что переносит звучание на новый премиум уровень.

Также в магазинах электроники представлены телевизоры UHD и FHD от LG на основе webOS 3.0 по демократичным ценам в зависимости от серии и диагонали.

Как видите, компании LG всегда есть чем удивить своего потребителя, постоянно совершенствуя продукцию и технологии, еще раз доказывая, что Life’s Good!

Приобрести понравившиеся новинки 2016 года от LG вы можете в крупных магазинах Казахстана торговых сетей Казахстана торговых сетей «ALSER», «Мечта», «Sulpak», «Технодом», «FORA», «ЭВРИКА».